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Главный кадровик Минобороны обжаловал арест по делу о взятке

Главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов обжаловал свой арест по делу о взятке

Начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов обжаловал свой арест по делу о взятке, передает ТАСС со ссылкой на 235-й Гарнизонный военный суд, который отправил его под арест.

«В суд поступила апелляционная жалоба Кузнецова на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в суде.

Дело в отношении Кузнецова возбуждено по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Офицера задержали 13 мая, на следующий день Следственный комитет сообщил о его аресте.

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По версии следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов получил взятку «от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», когда занимал пост начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил. Этот орган обеспечивает Минобороны необходимой информацией для выполнения задач по управлению армией.

Кузнецов руководил восьмым управлением Генерального штаба Вооруженных сил с 2010 по 2023 год. В мае 2023 года его назначили начальником главного управления кадров Минобороны.

Как сообщил СК, в ходе обысков дома у Кузнецова нашли более 100 млн руб. в российской и иностранной валюте, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

По делу Кузнецова также проходит предприниматель Лева Мартиросян. Следствие подозревает его в даче взятке Кузнецову в обмен на покровительство. Мужчины, по версии обвинения, были знакомы по службе. Басманный суд Москвы арестовал Мартиросяна на два месяца до 12 июля.

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Теги
Минобороны взятка уголовное дело жалоба арест апелляционная инстанция

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

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