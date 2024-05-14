ТАСС узнал о втором фигуранте в деле кадровика Минобороны Кузнецова

Кузнецова задержали и затем арестовали после допроса второго фигуранта дела о получении взятки в особо крупном размере, узнал ТАСС. Военный брал деньги «от представителей коммерческих структур», полагает СК.

Юрий Кузнецов (слева) (Фото: Минобороны России)

Второй фигурант дела о взятке в отношении начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова дал на него показания, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Кузнецов был задержан и арестован после допроса второго фигуранта», — сообщил источник. Имя второго фигуранта пока не называется.

Теперь Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие вменяет ему нарушение ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Как следует из материалов дела, в 2021 — 2023 годы Кузнецов получил взятку «от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», находясь на посту начальника Восьмого управления Генерального штаба. В ходе обысков у него изъяли более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Кузнецов был назначен начальником Главного управления кадров Минобороны в мае 2023 года. В мае 2010 года президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил. Этот орган возглавляет Службу защиты государственной тайны и обеспечивает Минобороны необходимой информацией для выполнения текущих задач по управлению армией.