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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбила несколько целей над Севастополем

Губернатор Развожаев: ПВО сбила несколько воздушных целей над Севастополем
Сюжет
Военная операция на Украине

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал он.

Перед тем, как опубликовать сообщение о воздушной тревоге, Развожаев разместил другой пост. Он сообщил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО), на тот момент она сбила несколько воздушных целей.

Развожаев призвал жителей города сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

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После начала военной операции на Украине в Севастополе периодически объявляют воздушную тревогу. Накануне ночью в городе также сработала система ПВО, однако тревога не объявлялась.

Позднее Развожаев сообщил, что военные отразили массированную атаку на город. Несколько ракет, по словам губернатора, сбили над акваторией и в районе аэродрома Бельбек. В районе села Полюшко к северу от Севастополя начался пожар после падения обломков, его потушили.

Обломки сбитой ракеты также упали в районе улицы Федоровской в частном секторе Севастополя, никто не пострадал.

Утром российское Минобороны отчиталось об уничтожении десяти оперативно-тактических ракет ATACMS над территорией Крыма. Развожаев предупредил жителей города, что близ Северной стороны рассыпались неразорвавшиеся суббоеприпасы.

ПВО сбила несколько целей над Севастополем
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Теги
Персоны
Севастополь Воздушная тревога Михаил Развожаев ПВО
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года

Недвижимость

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