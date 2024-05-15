ПВО сбила несколько целей над Севастополем

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал он.

Перед тем, как опубликовать сообщение о воздушной тревоге, Развожаев разместил другой пост. Он сообщил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО), на тот момент она сбила несколько воздушных целей.

Развожаев призвал жителей города сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

После начала военной операции на Украине в Севастополе периодически объявляют воздушную тревогу. Накануне ночью в городе также сработала система ПВО, однако тревога не объявлялась.

Позднее Развожаев сообщил, что военные отразили массированную атаку на город. Несколько ракет, по словам губернатора, сбили над акваторией и в районе аэродрома Бельбек. В районе села Полюшко к северу от Севастополя начался пожар после падения обломков, его потушили.

Обломки сбитой ракеты также упали в районе улицы Федоровской в частном секторе Севастополя, никто не пострадал.

Утром российское Минобороны отчиталось об уничтожении десяти оперативно-тактических ракет ATACMS над территорией Крыма. Развожаев предупредил жителей города, что близ Северной стороны рассыпались неразорвавшиеся суббоеприпасы.