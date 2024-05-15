В Севастополе сработала ПВО

Военные уничтожают воздушные цели близ Севастополя, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор. Движение машин по Крымскому мосту приостановили

В Севастополе работает система противовоздушной обороны (ПВО), военные ведут работу по уничтожению воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. По его словам, все службы приведены в состояние боевой готовности.



«Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», — добавил Развожаев.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту.

Движение по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог. 13 мая силы ПВО сбили за ночь четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow, прилетевшие со стороны Украины на Крым.

По данным Минобороны России, ВСУ несколько раз отправляли беспилотники самолетного типа и обстреливали территорию России из реактивных систем залпового огня «Ольха».