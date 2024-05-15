В Севастополе сработала ПВО
В Севастополе работает система противовоздушной обороны (ПВО), военные ведут работу по уничтожению воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. По его словам, все службы приведены в состояние боевой готовности.
«Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», — добавил Развожаев.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту.
Движение по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог. 13 мая силы ПВО сбили за ночь четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow, прилетевшие со стороны Украины на Крым.
По данным Минобороны России, ВСУ несколько раз отправляли беспилотники самолетного типа и обстреливали территорию России из реактивных систем залпового огня «Ольха».
Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео
Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты
«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом
Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика
В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео
Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта
Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться
В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео
Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн
Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня
У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?