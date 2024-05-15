Новый министр обороны России поговорил по телефону с белорусским коллегой

Министры обороны России и Белорусии Белоусов и Хренин поговорили по телефону

Андрей Белоусов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Министр обороны России Андрей Белоусов поговорил по телефону с коллегой из Белоруссии генерал-лейтенантом Виктором Хрениным. Об этом сообщило российское Минобороны в своем телеграм-канале.

Ведомство отметило, что переговоры состоялись по инициативе белорусской стороны. В ходе беседы Хренин поздравил Белоусова с назначением на должность главы Минобороны. Министры также обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран.

Минобороны Белоруссии также сообщило, что Хренин поздравил Белоусова с назначением. «Убежден, что под вашим руководством Вооруженные силы Российской Федерации будут и впредь успешно выполнять задачи по обеспечению безопасности и защите национальных интересов России. <...> Уверен, что вместе, плечом к плечу, мы сможем защитить наши народы и обеспечить им мирное будущее», — цитирует министра пресс-служба ведомства.

Президент России Владимир Путин назначил Белоусова министром обороны 14 мая. Его предшественник на посту главы ведомства Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности.

На следующий день Путин встретился с командующими военными округами, а также Белоусовым и Шойгу. Глава государства поблагодарил последнего «за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных сил, по приданию им нового облика».

Назначение экономиста Белоусова главой Минобороны Путин объяснил возросшими расходами на оборону и безопасность. По словам главы государства, в 2024 году они составят около 8,7% ВВП. Президент заявил, что задачей нового министра станет поиск баланса между обеспечением потребностей Вооруженных сил и выполнением социальных обязательств перед населением страны.