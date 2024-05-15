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Политика ,  
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Путин поблагодарил Шойгу на встрече с военными

Владимир Путин поблагодарил Шойгу за работу на посту министра обороны
Глава государства отметил, что много еще нужно сделать. Вместо Сергея Шойгу новым министром обороны ранее стал Андрей Белоусов.

Владимир Путин встретился с руководством Минобороны, командующими военными округами и ушедшим в отставку экс-главой ведомства Сергеем Шойгу. Президент поблагодарил его за службу.

«Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных сил, по приданию им нового облика», — сказал президент.

Белоусов дал оценку работы Шойгу на посту министра обороны
Политика
Сергей Шойгу

Он добавил, что много еще нужно сделать, «многие вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем тем, кто так или иначе в мире имеет дело со строительством своих вооруженных сил». «То, как быстро мы реагируем на требования времени, вселяет в нас уверенность, что мы все задачи подобного рода безусловно решим», — заключил Путин.

Сергей Шойгу не вошел в новый состав правительства, ранее он с 2012 года занимал пост министра обороны, при нем, в частности, началась военная операция на Украине 24 февраля 2022 года. Новым главой Минобороны стал Андрей Белоусов, который ранее был в правительстве первым вице-премьером. Шойгу стал секретарем Совета безопасности России, Николай Патрушев, который ранее занимал эту должность, стал помощником главы государства. 

Белоусов накануне говорил, что при Шойгу была создана современная система Вооруженных сил России. Сам новый министр обороны сказал, что приложит все усилия, чтобы поставленные перед Минобороны задачи были выполнены. Среди вопросов, над которыми следует работать, Белоусов назвал социальное обеспечение и медобслуживание военных, там, по его словам, нужно «убрать излишнюю бюрократию».

Путин поблагодарил Шойгу на встрече с военными
Путин поблагодарил Шойгу на встрече с военными

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Владимир Путин Сергей Шойгу Андрей Белоусов Минобороны Вооруженные силы
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года

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