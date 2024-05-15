Власти Москвы рассказали, когда в городе начнут отключать отопление
Отключать отопление в Москве начнут 17 мая, сообщил комплекс городского хозяйства столицы в своем телеграм-канале.
В комплексе пояснили, что температура воздуха достигла необходимых показателей, поэтому теперь систему теплоснабжения можно перевести на летний режим работы. В общей сложности специалистам предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов.
Работы будут проводиться поэтапно. Сначала отопление отключат в промышленных зданиях, потом в административных и жилых, а затем в школах, детских садах и лечебных учреждениях.
С 20 мая в Москве начнутся плановые отключения горячей воды. В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать.
Изначально отопление начали отключать в Москве 27 апреля. В начале мая в столице и Подмосковье прошла волна заморозков, из-за чего его вновь включили. Плановые отключения горячей воды отложили.
В Москве включают отопление, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже плюс 8 градусов и, по прогнозу погоды, ожидается ее дальнейшее понижение. Отключают отопление по тому же принципу — если средняя температура за сутки в течение пяти дней держится выше плюс 8 градусов и, по прогнозу погоды, ожидается ее дальнейшее повышение.
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