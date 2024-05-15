 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Общество ,  
0 

Власти Москвы рассказали, когда в городе начнут отключать отопление

Мэрия Москвы: отключать отопление в столице начнут 17 мая
Фото: Роман Балаев / ТАСС
Фото: Роман Балаев / ТАСС

Отключать отопление в Москве начнут 17 мая, сообщил комплекс городского хозяйства столицы в своем телеграм-канале.

В комплексе пояснили, что температура воздуха достигла необходимых показателей, поэтому теперь систему теплоснабжения можно перевести на летний режим работы. В общей сложности специалистам предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов.

Работы будут проводиться поэтапно. Сначала отопление отключат в промышленных зданиях, потом в административных и жилых, а затем в школах, детских садах и лечебных учреждениях.

Москвичей предупредили о новой «волне холода» на следующей неделе
Общество
Фото:Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

С 20 мая в Москве начнутся плановые отключения горячей воды. В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать.

Изначально отопление начали отключать в Москве 27 апреля. В начале мая в столице и Подмосковье прошла волна заморозков, из-за чего его вновь включили. Плановые отключения горячей воды отложили.

В Москве включают отопление, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже плюс 8 градусов и, по прогнозу погоды, ожидается ее дальнейшее понижение. Отключают отопление по тому же принципу — если средняя температура за сутки в течение пяти дней держится выше плюс 8 градусов и, по прогнозу погоды, ожидается ее дальнейшее повышение.

Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео

Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты

«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом

Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика

В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео

Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта

Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться

В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео

Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн

Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня

У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?
Теги
Москва отопление мэрия Москвы ЖКХ

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
В Москве из-за майских холодов вновь включат отопление
Общество
В Москве из-за холодов перенесли плановые отключения горячей воды
Общество
Вильфанд объяснил, почему начало мая стало самым холодным за историю
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 98,67 (-0,18) Инвестиции, 14 мая, 16:20 Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 91,36 (-0,27) Инвестиции, 14 мая, 16:20
Биткоин сохранил фундаментальную устойчивость. Что показывают индикаторы Крипто, 15:53
Гладков сообщил об обстреле хутора в Белгородской области Политика, 15:52
Путин назвал задачей Белоусова баланс между «пушками и маслом» Экономика, 15:46
Путин рассказал об идеях по новой работе экс-министра спорта Матыцина Спорт, 15:41
Горе-промышленник. Как понять, что вам не стоит открывать производство Pro, 15:39
Путин заявил об отсутствии планов по изменениям в Генштабе Политика, 15:37
Мосбиржа допустила возможность круглосуточных торгов Инвестиции, 15:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Акции «Русала» подорожали на 5% на фоне роста биржевых цен на алюминий Инвестиции, 15:35
Участие в ПМЭФ в этом году подтвердили более 110 стран Экономика, 15:33
ЦБ оценил приток средств в программу долгосрочных сбережений в ₽17 млрд Инвестиции, 15:30
Путин встретился с не вошедшими в новое правительство Политика, 15:27
Путин поблагодарил Шойгу на встрече с военными Политика, 15:25
В Новосибирске объяснили прошедший в городе «пластиковый дождь» Общество, 15:23
Эрдоган после сообщений о путче заявил, что знает «кукловодов» Политика, 15:20