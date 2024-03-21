Путин обратился к россиянам после решения ЦИК

Путин выступил с обращением к россиянам после решения ЦИК по выборам

Избирательная кампания была «напряженной и крайне ответственной», заявил президент России. Он пообещал использовать конструктивные предложения других кандидатов, которые «нашли отклик у избирателей»

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Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после решения ЦИК по итогам выборов.

Путин поблагодарил всех участников голосования на выборах, независимо от того, за кого они отдали свой голос.

«У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны», — заявил Путин. Сами выборы и кампанию президент назвал «напряженной и крайне ответственной».

Ранее 21 марта глава ЦИК Элла Памфилова огласила окончательные итоги выборов президента. В общей сложности на выборах проголосовали 87,5 млн избирателей. Явка составила 77,49%.

Голоса за кандидатов распределились следующим образом:

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