Путин обратился к россиянам после решения ЦИК
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после решения ЦИК по итогам выборов.
Путин поблагодарил всех участников голосования на выборах, независимо от того, за кого они отдали свой голос.
«У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны», — заявил Путин. Сами выборы и кампанию президент назвал «напряженной и крайне ответственной».
Ранее 21 марта глава ЦИК Элла Памфилова огласила окончательные итоги выборов президента. В общей сложности на выборах проголосовали 87,5 млн избирателей. Явка составила 77,49%.
Голоса за кандидатов распределились следующим образом:
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- Владимир Путин (самовыдвиженец) — 87,28% (76 277 708 голосов);
- Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31% (3 768 470 голосов);
- Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85% (3 362 484 голоса);
- Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2% (2 795 629 голосов).
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