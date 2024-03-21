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Выборы президента России ,  
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Путин обратился к россиянам после решения ЦИК

Путин выступил с обращением к россиянам после решения ЦИК по выборам
Сюжет
Выборы президента России
Избирательная кампания была «напряженной и крайне ответственной», заявил президент России. Он пообещал использовать конструктивные предложения других кандидатов, которые «нашли отклик у избирателей»

Путин обратился к россиянам после решения ЦИК
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Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после решения ЦИК по итогам выборов.

Путин поблагодарил всех участников голосования на выборах, независимо от того, за кого они отдали свой голос.

«У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны», — заявил Путин. Сами выборы и кампанию президент назвал «напряженной и крайне ответственной».

Памфилова огласила итог выборов президента России
Политика
Элла Памфилова (в центре)

Ранее 21 марта глава ЦИК Элла Памфилова огласила окончательные итоги выборов президента. В общей сложности на выборах проголосовали 87,5 млн избирателей. Явка составила 77,49%.

Голоса за кандидатов распределились следующим образом:

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  • Владимир Путин (самовыдвиженец) — 87,28% (76 277 708 голосов);
  • Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31% (3 768 470 голосов);
  • Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85% (3 362 484 голоса);
  • Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2% (2 795 629 голосов).

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Теги
Владимир Путин выборы президента Владислав Даванков Николай Харитонов Леонид Слуцкий
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