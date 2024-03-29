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Несостоявшийся губернатор стал главой Росморречфлота

Мишустин назначил несостоявшегося губернатора Тарасенко главой Росморречфлота
В Росморречфлот в третий раз за три года сменился руководитель, новым главой стал Андрей Тарасенко. С его именем связан скандал на губернаторских выборах 2018 года в Приморье, результаты голосования отменили после обвинений сторон
Андрей Тарасенко
Андрей Тарасенко (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Глава Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Захарий Джиоев освобожден от должности по собственной просьбе, на его место назначен бывший врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Распоряжение о его назначении подписал премьер Михаил Мишустин.

Тарасенко с октября 2017-го по сентябрь 2018 года исполнял обязанности губернатора Приморского края, затем в течение двух лет был замглавы Росморречфлота, а в 2020–2023 годах был главой правительства Якутии. С ноября прошлого года работал заместителем гендиректора «Нацрыбресурс».

Тарасенко покинул пост губернатора Приморья после двух туров выборов, во втором из них его соперником был кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. По итогам голосования Тарасенко обошел Ищенко на 1,5% голосов, однако стороны обвинили друг друга в нарушениях и результаты выборов отменили. Глава ЦИК Элла Памфилова после этого выразила надежду, что Тарасенко и Ищенко не будут участвовать в следующих выборах. Особенно активно отставки Тарасенко требовал глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Джиоев возглавлял Росморречфлот полтора года — с августа 2022-го, до него ведомством руководил Андрей Лаврищев — тоже около полутора лет. Росморречфлот курирует морской и внутренний водный транспорт.

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Росморречфлот Михаил Мишустин Андрей Тарасенко Приморский край Якутия
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