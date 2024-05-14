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Военная операция на Украине ,  
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В ВСУ заявили о «масштабном неприятии к армии» на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
На Украине есть «масштабное неприятие армии», заявил пресс-секретарь администрации Сумской области Бондаренко. Согласно опросам, только 30% украинцев готовы пойти на службу на фоне ужесточения условий мобилизации
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На Украине существует масштабное «неприятие» армии на фоне продолжающихся более двух лет боевых действий, заявил El País пресс-секретарь военного командования Сумской области, майор Александр Бондаренко. Он сопровождал журналистов газеты, которые описывали рабочий день сотрудников областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

«У нас масштабное социальное неприятие вооруженных сил. <...> Я очень хочу узнать, когда начался этот массовый отказ от армии», — сказал Бондаренко.

El País пишет, что патрули ТЦК сталкиваются с «недоверчивыми взглядами», а, согласно опросам демографических центров, около 30% украинцев готовы присоединиться к вооруженным силам. По словам старшего офицера группы, которую сопровождали журналисты, количество желающих поступить на службу начало сокращаться к концу 2023 года, после начавшегося летом контрнаступления, которое не стало успешным.

Официальный представитель Сумского ТЦК Юлия Витковская рассказала, что наиболее эффективный способ найти мужчин для вручения повесток для явки в военкомат — контрольно-пропускные пункты на дорогах, поскольку при подомовом обходе откроют двери только в 2 из 10 домов. По ее словам, людей предупреждают о прибытии сотрудников ТЦК в группах в Telegram.

Старший офицер группы добавил, что обычно в среднем за день патруль вручает около 15 повесток, тогда как при перекрытии дорог и выставлении КПП — порядка 50.

На Украине пообещали «конец спокойной жизни» из-за закона о мобилизации
Политика
Фото:Oleksandr Ratushniak / Reuters

В апреле на Украине приняли закон, ужесточающий правила мобилизации, который вступит в силу 18 мая. Так, бронь получат только 50% чиновников категорий «Б» и «В» (руководители государственных органов и их заместители, а также другие должности государственной службы), а не 100%, как было раньше. Полностью забронированными остаются чиновники категории «А» — высшее звено госслужащих. Кроме того, на учет теперь будут ставить и пенсионеров силовых структур.

Также отменяются категории ограниченно годных и остаются только категории «годен» или «не годен» к военной службе. Те, кто сейчас является «ограниченно годным», в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию. Кроме того, возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, снижен с 27 до 25 лет. Вместе с тем во время военного положения нельзя будет мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу. С 18 мая все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны уточнить свои личные данные

Представитель украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что нововведения означают «конец спокойной жизни», отметив, что «надо мобилизоваться всей стране, всему обществу». В то же время украинские военные, опрошенные ERR, говорили, что от принудительно мобилизованных «особой пользы не будет», в отличие от добровольцев.

На Украине с начала боевых действий действует военное положение и всеобщая мобилизация, с тех пор их неоднократно продлевали, в последний раз — до 11 августа.

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