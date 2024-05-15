Байден назвал Трампа «лузером» с проблемами
Президент США Джо Байден назвал бывшего главу государства и вероятного конкурента на выборах Дональда Трампа неудачником с проблемами.
«Этот парень — лузер. Думаю, что у него проблемы», — заявил Байден во время выступления в Азиатско-Тихоокеанском американском институте исследований конгресса.
Байден также обвинил Трампа в попытке добиться от членов Республиканской партии в конгрессе США блокировки инициативы, направленной на увеличение объема выдачи видов на жительство в США для иностранцев.
В феврале Байден поручил своим старшим помощникам по предвыборному штабу более агрессивно реагировать на провокационные заявления Трампа. В частности, он указал на необходимость активизировать усилия по привлечению внимания к «сумасшедшим вещам», которые озвучивает Трамп.
Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года, инаугурация запланирована на январь 2025-го.
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