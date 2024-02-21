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Выборы президента США ,  
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Байден поручил привлечь внимание к «невменяемости» Трампа

CNN: Байден поручил помощникам из штаба представить Трампа невменяемым
Сюжет
Выборы президента США
Штаб Байдена опасается, что многие американцы забыли «возмутительные» решения, которые принимал Трамп. Президент США поручил подчиненным привлекать внимание к резким фразам Трампа, чтобы не допустить переизбрания, выяснил CNN
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Президент США Джо Байден недавно поручил своим старшим помощникам по предвыборному штабу более агрессивно реагировать на провокационные заявления его вероятного конкурента на выборах Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Он поручил активизировать усилия по привлечению внимания к «сумасшедшим вещам», которые озвучивает Трамп.

По словам советников Байдена, предупреждения о том, как могут выглядеть следующие четыре года президентства Трампа, стали центральной темой в избирательной кампании — от внешней политики до репродуктивных прав и защиты демократических институтов. Окружение Байдена обеспокоено, что слишком много избирателей могли забыть возмутительные эпизоды из президентства Трампа и «надели розовые очки», отмечает телеканал.

«Президент знает, что ставки для американского народа в ноябре этого года не могли быть выше. Дональд Трамп является полной противоположностью всему, за что выступает президент Байден и чего он достиг с тех пор, как вступил в должность, и главным приоритетом кампании в течение следующих девяти месяцев будет предоставление избирателям этого однозначного выбора», — сказал директор по оперативному реагированию предвыборного штаба Байдена Аммар Мусса.

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Джо Байден

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года, инаугурация запланирована на январь 2025-го. Байден и Трамп еще не получили номинации от сових партий, но существенно опережают прочих претендентов.

Январский опрос CNN показал, что 49% избирателей проголосовали бы за Трампа, 45% — за Байдена, еще 5% не определились. Оба политика имеют высокий антирейтинг: 59% у Байдена и 55% у Трампа. Большинство американцев (63%) называет взгляды Трампа «слишком радикальными», схожая доля назвала позиции Байдена «в целом мейнстримными» (61%).

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При этом существенно больше американцев доверились Трампу, чем Байдену, в экономических вопросах — 42% против 32%, следовало из результатов опроса Financial Times. Каждый пятый (21%) признался, что не верит ни тому, ни другому.

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Политика
Джо Байден

Politico ранее сообщало со слов источников, что Байден в личных беседах характеризует Трампа нецензурными словами. Например, президент звал его «больным придурком», наслаждающимся чужими несчастьями, а однажды сказал: «Какой чертов засранец этот парень». Президент оба раза употребил матерные эквиваленты этих эпитетов.

Отвращение президента США к Трампу в последнее время возросло, отметили собеседники издания.

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Джо Байден Дональд Трамп США
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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