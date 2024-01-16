 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Байден назвал Трампа явным фаворитом у республиканцев

Байден после победы Трампа в Айове назвал его явным фаворитом у республиканцев
Сюжет
Выборы президента США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Джо Байден после победы в штате Айова бывшего главы государства и его соперника на выборах в 2024 году Дональда Трампа назвал последнего явным фаворитом у республиканцев.

«Похоже, Дональд Трамп только что победил в Айове. На данный момент он явный фаворит оппозиции. Но вот в чем дело: на этих выборах всегда были вы и я против крайних республиканцев MAGA (Make America Great Again, лозунг Трампа. — РБК). Это было правдой вчера, и это будет правдой завтра», — написал Байден в соцсети X.

Дональд Трамп одержал первую победу в президентской гонке в США
Политика
Дональд Трамп

Ранее Трамп набрал большинство голосов на собраниях избирателей-республиканцев (кокусах) в штате Айова. Это было первое в стране голосование по выборам кандидата в президенты от Республиканской партии.

В результате подсчета более 95% голосов Трамп получил 55,8%, губернатор Флориды Рон Десантис — 23,1%, бывший постпред США при ООН Никки Хейли — 20,8%. Еще 8,3% набрал Вивек Рамасвами, который затем объявил, что выбывает из гонки, и выразил поддержку Трампу.

На должность президента США по состоянию на 16 января претендуют 11 человек, в том числе сам Байден от Демократической партии. Всего к концу марта праймериз и кокусы пройдут в двух третях штатов, и вероятно, станет ясно, чьи имена будут в бюллетенях на выборах 5 ноября. Формальное выдвижение кандидатов состоится на партийных съездах: республиканцы проведут его 15–18 июля, а демократы — 19–22 августа.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри

3 версии пожара на складе Wildberries. Среди них – поджог

Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности

Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы
Теги
Персоны
Джо Байден Дональд Трамп США Айова выборы президента президентские выборы
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Основную соперницу Трампа на праймериз уличили в тратах на люксовые отели
Политика
Конкурент Трампа на выборах в президенты США отказался от участия в них
Политика
Из президентской гонки в США выбыл самый молодой участник
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 96,07 (-0,68) Инвестиции, 15 янв, 17:37 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 87,68 (-0,46) Инвестиции, 15 янв, 17:37
Число регистраций ИП впервые приблизилось к миллиону Экономика, 10:35
Большое «сражение» за рынок нефти. Что ждет отрасль в 2024 году Pro, 10:31
Мадуро рассказал о четырех неудавшихся госпереворотах в Венесуэле Политика, 10:28
Вышел тизер нового сериала Гая Ричи «Джентльмены» Life, 10:26
Россиянин проиграл на Australian Open, ведя по сетам со счетом 2:0 Спорт, 10:16
Шесть мифов о современных телевизорах РБК и Haier, 10:15
Спрос на элитные квартиры в Москве вернулся к докризисному уровню Недвижимость, 10:13
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Болельщики спели «Калинку» во время игры Калинской на Australian Open Спорт, 10:09
Оптимизм и страх: каким будет российский рынок труда в 2024 году Pro, 09:57
Байден назвал Трампа явным фаворитом у республиканцев Политика, 09:57
Глава РПЛ отреагировал на непристойный жест Медведева в адрес «Спартака» Спорт, 09:51
Воронежский губернатор показал последствия ночной атаки дронов Политика, 09:41
SAP по-русски: на какое российское ПО бизнес меняет привычный инструмент Pro, 09:38
В Думе призвали Мишустина запретить ввоз пива из «недружественных» стран Бизнес, 09:37