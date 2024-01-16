Байден назвал Трампа явным фаворитом у республиканцев

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Джо Байден после победы в штате Айова бывшего главы государства и его соперника на выборах в 2024 году Дональда Трампа назвал последнего явным фаворитом у республиканцев.

«Похоже, Дональд Трамп только что победил в Айове. На данный момент он явный фаворит оппозиции. Но вот в чем дело: на этих выборах всегда были вы и я против крайних республиканцев MAGA (Make America Great Again, лозунг Трампа. — РБК). Это было правдой вчера, и это будет правдой завтра», — написал Байден в соцсети X.

Ранее Трамп набрал большинство голосов на собраниях избирателей-республиканцев (кокусах) в штате Айова. Это было первое в стране голосование по выборам кандидата в президенты от Республиканской партии.

В результате подсчета более 95% голосов Трамп получил 55,8%, губернатор Флориды Рон Десантис — 23,1%, бывший постпред США при ООН Никки Хейли — 20,8%. Еще 8,3% набрал Вивек Рамасвами, который затем объявил, что выбывает из гонки, и выразил поддержку Трампу.

На должность президента США по состоянию на 16 января претендуют 11 человек, в том числе сам Байден от Демократической партии. Всего к концу марта праймериз и кокусы пройдут в двух третях штатов, и вероятно, станет ясно, чьи имена будут в бюллетенях на выборах 5 ноября. Формальное выдвижение кандидатов состоится на партийных съездах: республиканцы проведут его 15–18 июля, а демократы — 19–22 августа.