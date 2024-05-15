 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

Путин заявил о цели России войти в четверку крупнейших экономик мира

Путин: Россия хочет войти в четверку крупнейших экономик мира

Россия ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты, заявил президент Владимир Путин в интервью информационному агентству Синьхуа в преддверии визита в КНР.

«При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан», — добавил Путин.

По его словам, сегодня Россия входит в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Президент подчеркнул, что качественные изменения в экономике невозможны без устойчивого повышения уровня оплаты труда. Чтобы этого добиться, необходимо внедрять достижения науки и инновации, а также заниматься подготовкой грамотных специалистов, сказал Путин.

МВФ объяснил причины роста экономики России
Экономика
Гита Гопинат

Подводя итоги 2023-го года Путин заявил, что по показателю ВВП по паритету покупательной способности «мы обогнали всю Европу, но на душу населения нам еще надо стараться».

Президент назвал удивительными результаты российской экономики. «Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали ФРГ. И заняли пятое место в мире. Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе номер один», — заявил он.

В российской экономике есть признаки перегрева, рассказал накануне министр экономического развития Максим Решетников. Но экономика способна развиваться при несколько более высоком уровне инфляции, чем тот, что обозначен как таргет», — заверил он.

Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео

Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты

«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом

Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика

В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео

Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта

Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться

В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео

Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн

Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня

У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?
Теги
Персоны
Владимир Путин экономика России покупательская способность Китай
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Белоусов заявил, что экономика России растет не только за счет ОПК
Политика
Как вырастет экономика России по разным прогнозам. Инфографика
Экономика
МВФ объяснил причины роста экономики России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 98,67 (-0,18) Инвестиции, 14 мая, 16:20 Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 91,36 (-0,27) Инвестиции, 14 мая, 16:20
На рекламном рынке России сменился лидер Общество, 05:07
Путин заявил о цели России войти в четверку крупнейших экономик мира Политика, 04:51
США решили отправить Украине еще одну систему Patriot Политика, 04:48
В Белгороде второй раз за ночь объявили ракетную опасность Политика, 04:40
Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о путче Политика, 04:25
Reuters назвал, где продолжилось сотрудничество России и Запада Политика, 04:20
Казахстанская дочка Carlsberg проиграла спор о бренде «Балтика» Бизнес, 03:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти задумались о монополии «Почты России» на доступ к почтовым ящикам Бизнес, 03:36
Небензя назвал присутствие МУС в Совбезе ООН бессмысленным Политика, 02:55
Военные отразили массированную атаку на Севастополь Политика, 02:44
Китай призвал Москву и Киев оперативно возобновить диалог Политика, 02:28
В Севастополе сработала ПВО Политика, 02:26
В Петербурге задержали более 60 мигрантов по делу о коррупции Общество, 01:50
Польша увеличит расходы на разведку и спецслужбы Политика, 01:36