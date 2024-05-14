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Новое правительство 2024 ,  
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Путин решил наградить министров прошлого кабинета Мишустина

Сюжет
Новое правительство 2024
Владимир Путин сообщил о подписанном им указе о награждении госнаградами предыдущего состава правительства. С теми, кто покинул свои посты в кабмине, президент встретится 15 мая
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении госнаградами министров, которые работали в прежнем составе правительства.

«Мною подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства, и отработали достойно», — сказал Путин на встрече с новым правительством.

Президент добавил, что встретится с покинувшими свои посты министрами 15 мая.

Путин назначил новое правительство
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

14 мая Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров. Всех кандидатов рассматривали и утверждали в парламенте. В новый состав кабмина не вошли бывший министр обороны Сергей Шойгу, который стал секретарем Совбеза, экс-вице-премьер Виктория Абрамченко, курировшая вопросы экологического надзора и агропрома, бывший министр спорта Олег Матыцин и возглавлявший Минэнерго Николай Шульгинов.

Мишустин выдвинул на должности в новом правительстве пятерых ранее не входивших в него министров: Михаил Дегтярев возглавил Минспорт, Сергей Цивилев — Минэнерго. Романа Старовойта выдвинули на пост главы Минтранса, а Антона Алиханова — на пост главы Минпромторга. Оксана Лут стала министром сельского хозяйства.

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Виктория Абрамченко

Бывший вице-премьер
22 мая 1975 года

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