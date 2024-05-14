Жителя Новосибирска приговорили к 12 годам за поджог цистерны
Новосибирский областной суд приговорил Дмитрия Гурулева (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к 12 годам лишения свободы и штрафу 300 тыс. руб. за совершение диверсии и сотрудничество с иностранной организацией против безопасности России. Об этом сообщает региональная пресс-служба судов общей юрисдикции.
Речь идет о статьях 281 и 275.1 Уголовного кодекса — диверсия и сотрудничество с иностранной организацией для содействия ее деятельности, направленной против безопасности России.
Также Гурулева приговорили по ч. 1 ст. 223.1 и 222.1 Уголовного кодекса (незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ) и по ч. 1 ст. 30 и 281 (подготовка к диверсии путем поджога и взрыва).
Следствие пришло к выводу, что 47-летний Гурулев с 24 февраля по 27 мая 2022 года сотрудничал с иностранной организацией через интернет. Эта организация — «Легион Свобода России» (признана террористической и запрещена в России), уточняет портал «СибКрай».
Мужчина действовал против экономической безопасности и обороноспособности России, считают следователи. Также он незаконно сделал взрывчатку, которую хранил.
Вечером 4 ноября того же года Гурулев разместил емкость с горючим веществом на цистерне с дизтопливом грузового поезда на железнодорожной станции Сибирская Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирске и поджег фитиль. Цистерна вспыхнула, но не взорвалась, пожар также не распространился. Действия Гурулева признали диверсией.
Гурулева признали виновным в совершении всех перечисленных преступлений. Кроме штрафа и тюремного заключения ему назначили наказание в виде ограничения свободы на один год после освобождения.
Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.
Приговор Гурулеву пока не вступил в законную силу.
На кадрах, которые показала пресс-служба, Гурулев говорит, что недоволен приговором. Он допустил, что подаст апелляцию.
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