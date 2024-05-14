 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Жителя Новосибирска приговорили к 12 годам за поджог цистерны

Житель Новосибирска получил 12 лет за диверсию и сотрудничество с террористами
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Гурулев
Дмитрий Гурулев (Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области)

Новосибирский областной суд приговорил Дмитрия Гурулева (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к 12 годам лишения свободы и штрафу 300 тыс. руб. за совершение диверсии и сотрудничество с иностранной организацией против безопасности России. Об этом сообщает региональная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Речь идет о статьях 281 и 275.1 Уголовного кодекса — диверсия и сотрудничество с иностранной организацией для содействия ее деятельности, направленной против безопасности России.

Также Гурулева приговорили по ч. 1 ст. 223.1 и 222.1 Уголовного кодекса  (незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ) и по ч. 1 ст. 30 и 281 (подготовка к диверсии путем поджога и взрыва).

В Госдуме предложили сажать за диверсии на 35 лет
Политика
Фото:Софья Сандурская / ТАСС

Следствие пришло к выводу, что 47-летний Гурулев с 24 февраля по 27 мая 2022 года сотрудничал с иностранной организацией через интернет. Эта организация — «Легион Свобода России» (признана террористической и запрещена в России), уточняет портал «СибКрай».

Мужчина действовал против экономической безопасности и обороноспособности России, считают следователи. Также он незаконно сделал взрывчатку, которую хранил.

Вечером 4 ноября того же года Гурулев разместил емкость с горючим веществом на цистерне с дизтопливом грузового поезда на железнодорожной станции Сибирская Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирске и поджег фитиль. Цистерна вспыхнула, но не взорвалась, пожар также не распространился. Действия Гурулева признали диверсией.

Гурулева признали виновным в совершении всех перечисленных преступлений. Кроме штрафа и тюремного заключения ему назначили наказание в виде ограничения свободы на один год после освобождения.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Приговор Гурулеву пока не вступил в законную силу.

На кадрах, которые показала пресс-служба, Гурулев говорит, что недоволен приговором. Он допустил, что подаст апелляцию.

В Эстонии рассматривают возможность отправки войск на Украину

Путин провел совещание Совбеза в обновленном составе. Видео

Плановые отключения горячей воды в Москве отложили из-за холодов

Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства. Список

Бывшего министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам за убийство жены

АвтоВАЗ поднял цены на модели Lada. Опубликован новый прайс-лист

На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России

Володин: «Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык»

Суд в Москве запретил распространять в интернете объявления о работе «для славян»

Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа

Белоусов высказался о ситуации с социальной поддержкой военных

МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова

Кристина Орбакайте опубликовала архивное фото с матерью Аллой Пугачевой

В Москве квартиры стали чаще продавать со значительными скидками
Теги
Новосибирск диверсия приговор

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Машина в кювете и перестрелка: как ФСБ ликвидировала диверсанта ВСУ
Политика
ФСБ сообщила о ликвидации готовившего теракты украинского диверсанта
Политика
В Госдуме предложили сажать за диверсии на 35 лет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 98,67 (-0,18) Инвестиции, 16:20 Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 91,36 (-0,27) Инвестиции, 16:20
Госдума утвердила предложенных Мишустиным министров Политика, 16:54
«Макфа» обжаловала решение суда о немедленной национализации Бизнес, 16:42
В Белгороде объявлена ракетная опасность Политика, 16:41
Володин и Мурашко поспорили о роли искусственного интеллекта в медицине Общество, 16:40
Бортников подтвердил вывод пограничников с границы Армении и Азербайджана Политика, 16:38
Совфед отправил Путину представления по силовым министрам Политика, 16:31
Зеленский запросил у США еще два ЗРК Patriot для защиты Харькова Политика, 16:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россиянин поднялся на одну позицию в рейтинге лучших тяжеловесов UFC Спорт, 16:22
Жизнь в миниатюре: как школьное пространство влияет на будущую жизнь РБК и ПИК, 16:19
«Торпедо» расторгло контракт с экс-форвардом сборной России Спорт, 16:16
Протестующие у парламента Грузии сломали заграждения Политика, 16:15
Шебекино подвергся атаке с помощью FPV-дрона Политика, 16:11
Режиссера Романа Полански оправдали по делу о клевете Общество, 16:08
Актер Домогаров ушел из театра Моссовета после 30 лет работы Общество, 16:04