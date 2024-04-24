Пискарев: подготовлены поправки об осуждении за диверсии на 35 лет

В Госдуме предложили сажать за диверсии на 35 лет

Поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают ответственность за «диверсионные преступления», вскоре внесут в Госдуму. Пискарев заявил, что они важны в условиях военных действий «и возросшей диверсионной активности врага»

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В России могут ввести поправки, согласно которым за диверсии будут осуждать на 35 лет лишения свободы. Соответствующие поправки подготовили в Госдуме, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он уточнил, что изменения коснутся «диверсионных преступлений» — статей 281 (диверсия), 281.1 (содействие диверсионной деятельности), 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности) и 281.3 (организация диверсионного сообщества и участие в нем). «Ответственность за диверсионные преступления значительно вырастет», — заявил Пискарев.

Согласно действующему Уголовному кодексу, статьи о диверсии (281), содействии (281.1), прохождении обучения (281.2) и организации диверсионного сообщества (281.3) предполагают наказание до 20 лет или до пожизненного лишения свободы. Все эти статьи появились в УК в 2022 году. По данным судебного департамента при Верховном суде, в 2023 году по ним не было вынесено приговоров, но 12 человек осудили за обычную диверсию (ст. 281).

Также Пискарев предложил «усилить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды». Речь идет о ч. 2 ст. 167 УК. Сейчас по этой статье максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

По словам парламентария, правительство поддержало поправки, которые «важны для усиления безопасности в условиях проведения спецоперации и возросшей диверсионной активности врага». Их внесут в Госдуму в ближайшее время.

Накануне первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин заявил о существенно возросших рисках совершения диверсий и терактов в России. В 2023 году, по его словам, было выявлено 200 тыс. нарушений ходе проверок антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей и критически важных объектов. По мнению Разинкина, принимаемые в стране меры по противодействию угрозам недостаточны, «прокурор ориентирован на самое жесткое реагирование в случае выявления подобных нарушений».