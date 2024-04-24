 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Госдуме предложили сажать за диверсии на 35 лет

Пискарев: подготовлены поправки об осуждении за диверсии на 35 лет
Поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают ответственность за «диверсионные преступления», вскоре внесут в Госдуму. Пискарев заявил, что они важны в условиях военных действий «и возросшей диверсионной активности врага»
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В России могут ввести поправки, согласно которым за диверсии будут осуждать на 35 лет лишения свободы. Соответствующие поправки подготовили в Госдуме, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он уточнил, что изменения коснутся «диверсионных преступлений» — статей 281 (диверсия), 281.1 (содействие диверсионной деятельности), 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности) и 281.3 (организация диверсионного сообщества и участие в нем). «Ответственность за диверсионные преступления значительно вырастет», — заявил Пискарев.

Согласно действующему Уголовному кодексу, статьи о диверсии (281), содействии (281.1), прохождении обучения (281.2) и организации диверсионного сообщества (281.3) предполагают наказание до 20 лет или до пожизненного лишения свободы. Все эти статьи появились в УК в 2022 году. По данным судебного департамента при Верховном суде, в 2023 году по ним не было вынесено приговоров, но 12 человек осудили за обычную диверсию (ст. 281).

Глава ФСБ заявил о наличии данных об организаторах диверсий в России
Политика
Александр Бортников

Также Пискарев предложил «усилить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды». Речь идет о ч. 2 ст. 167 УК. Сейчас по этой статье максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

По словам парламентария, правительство поддержало поправки, которые «важны для усиления безопасности в условиях проведения спецоперации и возросшей диверсионной активности врага». Их внесут в Госдуму в ближайшее время.

Накануне первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин заявил о существенно возросших рисках совершения диверсий и терактов в России. В 2023 году, по его словам, было выявлено 200 тыс. нарушений ходе проверок антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей и критически важных объектов. По мнению Разинкина, принимаемые в стране меры по противодействию угрозам недостаточны, «прокурор ориентирован на самое жесткое реагирование в случае выявления подобных нарушений».

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
диверсии Уголовный кодекс поправки Госдума Василий Пискарев
Материалы по теме
Аксенов заявил о задержании в Крыму всех диверсионных групп
Политика
ФСБ пресекла попытку диверсии на Транссибе
Политика
В Калининградской области задержали организаторов диверсионной группы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 23 апр, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 23 апр, 16:46
Путин призвал не допустить скачков цен на товары из-за паводков Общество, 15:08
Краснов счел неэффективными меры министра и Росгидромета перед паводком Общество, 15:05
Кадры тушения цистерн в Симферополе Общество, 14:55
Лукашенко заявил, что президенты Украины грабили страну на его глазах Политика, 14:52
Акции «Уралсиба» взлетели на 20% и обновили исторический максимум Инвестиции, 14:49
В Кремле заявили, что роль Ельцина в истории России трудно переоценить Политика, 14:48
Как овцы помогают Уолл-стрит повышать эффективность солнечной энергетики Pro, 14:44
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Бакальчук оценила возможность продаж машин АвтоВАЗа на Wildberries Бизнес, 14:43
FT увидела еще одну стратегическую победу России в Африке Политика, 14:43
Основного защитника ЦСКА дисквалифицировали на два матча РПЛ Спорт, 14:40
Роспотребнадзор нашел 47 новых вирусов, которые переносят комары Общество, 14:39
Песков заявил о неизменной позиции Кремля по санитарной зоне на Украине Политика, 14:36
Почти 400 политиков в Мексике стали жертвами нападений перед выборами Политика, 14:29
Германия из-за финансовых проблем отказалась от этапа КМ по лыжным гонкам Спорт, 14:27