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Против главного кадровика Минобороны завели дело о крупной взятке

СК: против главного кадровика Минобороны завели уголовное дело о взятке
Начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова арестовали по делу о взятке в особо крупном размере, сообщил СК. В ходе обысков у него изъяли более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов (Фото: Минобороны России)

Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 заведено в отношении начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщил СК.

По версии следствия, в 2021 — 2023 годы Кузнецов получил взятку «от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», находясь на посту начальника Восьмого управления Генерального штаба. В ходе обысков у него изъяли более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

«На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Юрий Кузнецов

Кузнецов был назначен начальником Главного управления кадров Минобороны в мае 2023 года. 

Ранее арестовали заместителя министра обороны России Тимура Иванова, его обвинили в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. Следователи считают, что чиновник использовал фирмы-подрядчики Минобороны для выполнения бесплатных строительно-ремонтных работ на личных объектах. Фигурантами этого дела также стали соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин и бизнесмен Сергей Бородин, они также арестованы. Иванов свою вину отрицает. 24 апреля его отстранили от занимаемой должности.

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Юлия Овчинникова
Минобороны Россия Юрий Кузнецов взятка Генштаб коррупция Следственный комитет

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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