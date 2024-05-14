ФСБ задержала россиянина, планировавшего воевать за Украину

Фото: Дмитрий Кандинский / Fotodom / Shutterstock

В Брянской области задержали россиянина, который пытался выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против российской армии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По версии следствия, россиянин связался с представителем запрещенной террористической проукраинской группировки, чтобы вступить в ее ряды и воевать против России. Его задержали при попытке выехать на территорию Украины.

Возбуждено уголовное дело. По какой статье, в сообщении «РИА Новости» не говорится. «Брянские новости» со ссылкой на ФСБ сообщают, что россиянин «ответит за государственную измену» (ст. 275 Уголовного кодекса, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы).

С начала российской военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о задержании подозреваемых в госизмене. Так, 13 мая силовики задержали по подозрению в госизмене бывшего сотрудника «Яндекса», переводившего деньги украинскому фонду, который покупает боеприпасы, экипировку и технику для ВСУ.

В 2023 году в России выросло число приговоров по делам о госизмене и шпионаже, следует из статистики Судебного департамента Верховного суда. Общее число осужденных за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства выросло с 668 человек в 2022 году до 862 человек в 2023 году.