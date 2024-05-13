В Крыму приговорили пятерых за шпионаж в пользу СБУ

Все фигуранты являются украинскими гражданами. Самый большой срок для одно из них составил 16 лет, самый меньший для двух подсудимых — 11 лет. Их обвинили в передаче данных Киеву для корректировки ударов по российским военным

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Верховный суд Республики Крым признал виновными в шпионаже пятерых агентов украинских спецслужб. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Следствие возбуждало и расследовало в их отношении уголовные дела по статьям 276 (шпионаж) и 275 УК (государственная измена). У всех фигурантов дела было гражданство Украины, их приговорили к разным срокам. Самый крупный получил Николай Петровский 1993 года рождения — его приговорили к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Самый маленький срок из них получили 35-летний Иван Козлов и 31-летний Арефьев Сергей — 11 лет лишения свободы. Сергей Котов получил 15 лет колонии, а Александр Заривный — 13 лет.

По версии ведомства, они собирали и передали представителям Службы безопасности Украины сведения о расположении, маршрутах перемещения и численности российских войск в зоне военной операции. Переданная ими информация применялась украинскими силами для корректировки ударов по позициям российских военных, заявили в ФСБ.

ФСБ подследственны дела о госизмене. По этой статье с весны 2023 года максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы. Дела по статье о госизмене обычно рассматриваются в закрытом порядке. В свою очередь, преступление в рамках статьи о шпионаже предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Число осужденных за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства в России выросло с 668 человек в 2022 году до 862 человек в 2023 году. В прошлом году за шпионаж были осуждены девять человек, годом ранее — один.