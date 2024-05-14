 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

На акции протеста в Ереване задержали около 40 человек

МВД: в Ереване задержали около 40 участников акций протеста
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

В Ереване полиция задержала 38 активистов, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает 24News со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

Их задержали из-за невыполнения требований полицейских (ст. 182 Уголовного кодекса Армении). Протесты начались рано утром — активисты шли от улицы Абовяна к площади Республики — центральной площади Еревана, уточняет «Sputnik Армения». Протестующие перекрыли улицу Абовяна мусорными баками и скамейками, пишет News.am.

В Ереване возобновились акции протеста
Политика

Накануне, 13 мая, в Ереване возобновились акции протеста. Участники перекрыли улицы в столице Армении с помощью мусорных баков, дорожных знаков, даже стогов сена. Полиция задержала более 150 человек, всех их отпустили.

Поводом для митингов стало решение о делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, которое страны приняли в конце апреля. Лидер протеста — руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян и глава движения «Тавуш во имя Родины» — заявил, что будет добиваться ухода премьера путем импичмента в парламенте.

В Эстонии рассматривают возможность отправки войск на Украину

Путин провел совещание Совбеза в обновленном составе. Видео

Плановые отключения горячей воды в Москве отложили из-за холодов

Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства. Список

Бывшего министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам за убийство жены

АвтоВАЗ поднял цены на модели Lada. Опубликован новый прайс-лист

На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России

Володин: «Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык»

Суд в Москве запретил распространять в интернете объявления о работе «для славян»

Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа

Белоусов высказался о ситуации с социальной поддержкой военных

МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова

Кристина Орбакайте опубликовала архивное фото с матерью Аллой Пугачевой

В Москве квартиры стали чаще продавать со значительными скидками
Теги
Армения Ереван протесты

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Всех задержанных на акциях протеста в Ереване освободили
Общество
В Ереване возобновились акции протеста
Политика
В Ереване задержали более 100 участников акций протеста
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 98,85 (—) Инвестиции, 13 мая, 17:07 Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 91,63 (—) Инвестиции, 13 мая, 17:07
Мэр Сочи Копайгородский уволился Политика, 10:42
Призер чемпионата России по биатлону сменила спортивное гражданство Спорт, 10:39
Бизнес спасут эйчары: как они это сделают и чем им помочь Pro, 10:39
У главного кадровика Минобороны нашли ₽100 млн и золотые монеты Политика, 10:36
В ВСУ заявили о «масштабном неприятии к армии» на Украине Политика, 10:33
Как выглядит сошедший с рельсов в Волгоградской области грузовой поезд Политика, 10:32
СПБ Биржа запланировала десятки «патриотических» размещений Инвестиции, 10:30
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Как масштабировать бизнес, создав франшизу РБК Франшизы, 10:29
Кузнецов повторил достижение Овечкина и принес победу над «Рейнджерс» Спорт, 10:28
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 10:27
Против главного кадровика Минобороны завели дело о крупной взятке⁠ Политика, 10:25
На бирже Coinbase произошел глобальный сбой Крипто, 10:23
Кремль раскрыл, куда Путин поедет с первым визитом после инаугурации Политика, 10:20
В Московской неделе интерьера и дизайна примут участие более 750 компаний Отрасли, 10:15