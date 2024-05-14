На акции протеста в Ереване задержали около 40 человек

Фото: Александр Патрин / ТАСС

В Ереване полиция задержала 38 активистов, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает 24News со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

Их задержали из-за невыполнения требований полицейских (ст. 182 Уголовного кодекса Армении). Протесты начались рано утром — активисты шли от улицы Абовяна к площади Республики — центральной площади Еревана, уточняет «Sputnik Армения». Протестующие перекрыли улицу Абовяна мусорными баками и скамейками, пишет News.am.

Накануне, 13 мая, в Ереване возобновились акции протеста. Участники перекрыли улицы в столице Армении с помощью мусорных баков, дорожных знаков, даже стогов сена. Полиция задержала более 150 человек, всех их отпустили.

Поводом для митингов стало решение о делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, которое страны приняли в конце апреля. Лидер протеста — руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян и глава движения «Тавуш во имя Родины» — заявил, что будет добиваться ухода премьера путем импичмента в парламенте.