Всех задержанных на акциях протеста в Ереване освободили

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Всех задержанных активистов, которые по призыву движения «Тавуш во имя Родины» перекрыли улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, освободили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Армении.

«В течение дня в полицейские участки были доставлены 156 граждан из-за невыполнения законных требований полиции. Все они освобождены», — сказали в ведомстве.

По данным организаторов протестов, по состоянию на 11:00 мск были задержаны 177 человек, пишет «Sputnik Армения».

Утром 13 мая в Ереване возобновились акции протеста. Участники акций перекрывали улицы в разных частях столицы. Поводом для митингов стало решение о делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, которое страны приняли в конце апреля. Процедура должна была начаться в селах в Тавушском регионе. Согласно договоренностям, Ереван должен отдать Баку четыре населенных пункта.

Лидер протеста — руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян и глава движения «Тавуш во имя Родины» — заявил, что будет добиваться ухода премьера путем импичмента в парламенте. По словам Галстаняна, у премьера Армении больше нет власти в стране.