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Военная операция на Украине ,  
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Эвакуированные из-под Купянска украинцы возвращаются ради огородов

Глава Купянского района: жители возвращаются из эвакуации ради огородов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters

Некоторые жители Купянского района Харьковской области пытаются вернуться домой из эвакуации, чтобы засеять огород. Об этом рассказал в эфире «Суспільне. Студия» глава местной администрации Андрей Канашевич.

«Просто сейчас началась эта огородная пора, и некоторые пытаются вернуться в те населенные пункты, откуда осуществляется обязательная эвакуация, чтобы засадить огород и уехать. Вот так вот раз в неделю они потом появляются, чтобы его обрабатывать», — рассказал Канашевич.

Он отметил, что «люди не очень охотно эвакуируются». Поскольку местные периодически возвращаются ради огородов, есть «иллюзия мирной жизни», сказал Канашевич.

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Фото:Александр Ратушняк / Reuters

По словам главы администрации, ситуация в Купянском районе неизменна. Он заявил, что «расширилась география штурмовых действий» российских военных, но украинские вооруженные силы «находятся на местах и дают достойный отпор».

Украинская сторона 10 мая сообщила о начале наступления российских военных в Харьковской области. Главком ВСУ Александр Сырский назвал обстановку на фронте обостренной и заявил, что идут бои в приграничных районах вдоль государственной границы. По оценке президента Украины Владимира Зеленского, особо тяжелая обстановка сложилась на окраинах города Волчанска.

На фоне продвижения российских военных власти Харьковской области объявили эвакуацию из северных районов. Из региона уже вывезли 5,7 тыс. человек, планируется эвакуировать еще около 1,6 тыс. человек, рассказал в эфире телемарафона глава областной администрации Олег Синегубов.

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль нескольких населенных пунктов в Харьковской области неподалеку от российской границы: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Днем 13 мая ведомство заявило об улучшении тактического положения войск в этом регионе.

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Харьковская область эвакуация огороды
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