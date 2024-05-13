Матвиенко призвала улучшить законодательство о наводнениях

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В России необходимо усовершенствовать законодательство, регулирующее вопросы, связанные с наводнениями и другими стихийными бедствиями. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на слушаниях в верхней палате парламента, передает корреспондент РБК.

Сенаторы понимают, что люди, оказавшиеся в зоне бедствия, нуждаются в серьезной поддержке со стороны государства, сказала спикер палаты.

«Мы надеемся, Александр Вячеславович и коллеги-сенаторы, где были эти наводнения, вы подготовите предложения по совершенствованию законодательства, по профилактическим мерам, по предупреждению такого рода происшествий, минимизации последствий», — сказала она, обращаясь к кандидату на пост главы МЧС Александру Куренкову.

По мнению Матвиенко, во время работы с людьми «на земле» проявляются все изъяны российского законодательства.

Также законодателям стоит подумать о дополнительных мерах по предупреждению наводнений и лесных пожаров, считает Матвиенко.

«Кое-какие законы мы уже приняли, и они были приняты вовремя, они дали право губернаторам заниматься заранее профилактическими мерами, до этого таких возможностей у руководителей регионов не было. Но наверняка у вас есть и иные предложения. Мы готовы их внимательнейшим образом рассмотреть, продвинуть, с тем чтобы усилить правовую базу на случай такого рода происшествий», — сказала она Куренкову.

Матвиенко не исключила расширения полномочий МЧС или предоставления ведомству дополнительных инструментов для проработки этих вопросов.

Спикер также отметила, что в действующем законодательстве не уточнены все моменты, касающиеся поддержки людей по завершении наводнений — ремонта и строительства жилья, а также выплаты пособий.

«Этим положено, а этим не положено. Так не бывает; если люди попали в такую беду, они обязаны получить поддержку и на федеральном уровне, и на региональном. Давайте, коллеги, мы внимательно подумаем, где мы что не додумали, что не прописали в законах», — заключила спикер Совфеда.

Весной некоторые российские регионы столкнулись с масштабными паводками. От наводнений, в частности, пострадали Оренбургская, Тюменская и Томская области. Вода подтопила тысячи придомовых территорий, в регионах организовали массовую эвакуацию.