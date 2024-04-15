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Наводнения в России ,  
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«Здесь вообще страшно». Жительница Орска показала дом после наводнения

Жительница Орска показала видео из дома с последствиями наводнения
Сюжет
Наводнения в России

«Здесь вообще страшно». Жительница Орска показала дом после наводнения
Video

После ухода воды из Орска (Оренбургская область), который оказался затоплен из-за прорыва дамбы на фоне весенних паводков, местные жители начали возвращаться в свои дома.

Одна из жительниц города сняла и прислала РБК видео с последствиями затопления своего жилья: упавшая мебель и бытовая техника, трещины на стенах и потолке. На одном из кадров видна сильно поврежденная столовая. «Здесь вообще страшно, конечно», — прокомментировала она.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Оренбургская область паводок наводнение видео город Орск
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