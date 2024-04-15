«Здесь вообще страшно». Жительница Орска показала дом после наводнения
После ухода воды из Орска (Оренбургская область), который оказался затоплен из-за прорыва дамбы на фоне весенних паводков, местные жители начали возвращаться в свои дома.
Одна из жительниц города сняла и прислала РБК видео с последствиями затопления своего жилья: упавшая мебель и бытовая техника, трещины на стенах и потолке. На одном из кадров видна сильно поврежденная столовая. «Здесь вообще страшно, конечно», — прокомментировала она.
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