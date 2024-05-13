Патрушев на прощание поблагодарил аппарат Совбеза за совместную работу

Николай Патрушев поблагодарил Совбез за работу после ухода с поста секретаря

Ушедший в отставку секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев поблагодарил коллектив аппарата этой структуры за совместную работу, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Николай Патрушев поблагодарил коллектив аппарата Совета безопасности <...> за совместную работу и отметил, что все годы аппарат Совбеза работал эффективно на благо обеспечения национальной безопасности», — сказано в сообщении.

Патрушев занимал пост секретаря Совета Безопасности в течение 16 лет — с 2008 года. Накануне президент России Владимир Путин снял его с должности. Преемником Патрушева стал Сергей Шойгу, ранее возглавлявший Минобороны.

После увольнения Патрушев перейдет на другое место работы, сообщили в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал уточнить его новую должность в ближайшие дни.

Николай Патрушев — уроженец Ленинграда, выпускник высших курсов КГБ СССР. С 1998 года работал в администрации президента России, в 1999 году сменил Владимира Путина на посту директора ФСБ. В 2008 году перешел с этой должности на работу в Совбез.