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Военная операция на Украине ,  
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В трех областях России объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской, Белгородской и Курской областях объявили опасность атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Он попросил жителей сохранять спокойствие и отметил, что силы противовоздушной обороны наготове. «Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — добавил Гусев.

В ночь на 13 мая такой же режим опасности объявили в Белгородской и Курской областях.

Эвакуированных белгородцев после обстрела оставят в Ярославской области
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Фото:evraevmikhail / Telegram

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

Днем ранее, в ночь на 12 мая, в Воронежской области также объявили режим опасности атаки беспилотников. За весь день в Белгородской области различные режимы опасности, в том числе ракетной, объявили десять раз.

В трех областях России объявили опасность атаки беспилотников
В трех областях России объявили опасность атаки беспилотников

Теги
Воронежская область Курская область Белгородская область опасность Александр Гусев
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