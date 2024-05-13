В трех областях России объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Он попросил жителей сохранять спокойствие и отметил, что силы противовоздушной обороны наготове. «Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — добавил Гусев.

В ночь на 13 мая такой же режим опасности объявили в Белгородской и Курской областях.

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

Днем ранее, в ночь на 12 мая, в Воронежской области также объявили режим опасности атаки беспилотников. За весь день в Белгородской области различные режимы опасности, в том числе ракетной, объявили десять раз.