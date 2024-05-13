Росфинмониторинг внес журналистку Кеворкову в перечень экстремистов

Надежда Кеворкова (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Росфинмониторинг внес журналистку Надежду Кеворкову в перечень лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму и терроризму.

В карточке на сайте ведомства под номером 6450 значится Надежда Витальевна Кеворкова, родившаяся 21 октября 1958 года в Москве.

Кроме дня рождения, эта информация совпадает с данными Кеворковой, арестованной по обвинению в оправдании терроризма из-за поста в телеграм-канале о «Талибане» (признан террористической организацией и запрещен).

Включение в этот реестр Росфинмониторинга ведет к блокировке счетов и ограничению возможности распоряжаться собственными деньгами. В месяц на каждого члена семьи разрешается тратить не более 10 тыс. руб.

Информацию, на основании которой людей и организации включают в этот перечень, регулятору могут передать Следственный комитет, Генпрокуратура, Минюст, ФСБ и МВД. В частности, по закону основанием для включения в список может стать возбуждение уголовного дела по ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к терроризму, публичное его оправдание или пропаганда).

Кеворкова обвиняется по части 2 этой статьи, ей грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

По версии следствия, Кеворкова в телеграм-канале разместила публикацию, которая содержит признаки оправдания деятельности участников «Талибана».

Обвинение журналистке предъявили 6 мая, в ее доме прошли обыски, на следующий день в суд поступило ходатайство об аресте. 65-летняя Кеворкова не признала вину. Ее адвокат Калой Ахильгов рассказал, что ей вменяют два эпизода оправдания терроризма. Состав преступления усмотрели в публикации в личном телеграм-канале Кеворковой от 2018 года, когда журналистка процитировала текст ее коллеги и друга Орхана Джемаля (был убит в Центральноафриканской Республике), а также в другом посте, от 2021 года, связанном с «Талибаном», пояснил защитник.

Кеворкова писала материалы для «Новой газеты», «Независимой газеты», RT и других изданий. Она занимается темой палестино-израильского конфликта, написала по ней две книги — «Палестина: сопротивление» и «Если я забуду тебя, Иерусалим». Кеворкова — бывшая жена журналиста Максима Шевченко и мать журналиста Василия Полонского.