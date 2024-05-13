Польша отменила переговоры с Украиной по сельхозповестке

Михал Колодзейчак (Фото: Adrian Grycuk / Wikimedia Commons)

Польская сторона отменила встречу с украинскими представителями для обсуждения вопросов сельского хозяйства из-за нежелания вести переговоры с «лицами, обвиняемыми в коррупции», заявил замглавы польского Минсельхоза Михал Колодзейчак в интервью Dziennik Gazeta Prawna.

По словам чиновника, стороны «планировали провести еще один раунд переговоров на 14 мая, но они были отменены».

«Очевидно, что мы не будем вести переговоры с лицами, которые обвиняются в коррупции», — заявил замминистра. Он добавил, что «этот вопрос должен быть выяснен». О каких именно членах украинской делегации идет речь, не уточняется.

По его словам, проходящие четвертый месяц протесты фермеров в Польше в основном прекратились, «настоящие фермеры давно не протестуют». Колодзейчак полагает, что продолжающиеся акции организуют по политическим заказам и в рамках кампаний перед выборами в Европейский парламент.

Польские фермеры начали массовые акции протеста 9 февраля. Сельхозпроизводители объявили забастовку, а профсоюз фермеров пообещал заблокировать все погранпереходы с Украиной и перекрыть дороги в некоторых регионах.

Причиной волнений стало предложение Еврокомиссии продлить на год приостановку пошлин и квот на ввоз украинских товаров и ввести ограничения на импорт наиболее чувствительной сельхозпродукции. Льготы ввели после начала военной операции на Украине.