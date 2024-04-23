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Политика ,  
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Министра агрополитики Украины заподозрили в махинациях с землей

НАБУ подозревает министра аграрной политики Украины в махинациях с землей
Николай Сольский
Николай Сольский (Фото: Anastasiia Smoliyenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Антикоррупционное ведомство Украины подозревает министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского в участии в схеме незаконного присвоения сельскохозяйственных земель.

Как сообщила Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), речь идет о незаконном присвоении 2500 гектаров в Сумской области на севере Украины с 2017 по 2021 год и попытке присвоения еще одного участка в 3300 гектаров. Стоимость земельных участков оценивается в 291 млн гривен (более 680 млн руб.).

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Сам Cольский отметил, что в период, о котором говорится в документах антикоррупционного ведомства, он был адвокатом, а не министром аграрной политики и даже не председателем комитета Верховной рады по земельной политике.

Он уточнил, что тот спор был между государственными предприятиями и физлицами, в частности военными, за земли, предоставленные последним во владение по закону. Так, разногласия разрешает суд, и, по данным Сольского, пока нет судебных решений об отсутствии права госпредприятий на земли, о которых говорится в документах.

Он заверил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами.

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Украина министр НАБУ коррупция
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