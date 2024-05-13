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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны впервые сообщили об уничтожении итальянской гаубицы Melara

Минобороны: российские войска впервые уничтожили итальянскую гаубицу Melara
Сюжет
Военная операция на Украине
OTO-Melara Mod 56
OTO-Melara Mod 56 (Фото: София Гатилова / Reuters)

В Минобороны России впервые рассказали об уничтожении в зоне спецоперации 105-миллиметровой гаубицы Melara итальянского производства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Орудие подбили на южном участке в зоне военной операции.

«Потери противника составили до 540 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard-2А1 производства ФРГ, <...> 105-миллиметровая гаубица Melara Мod 56 итальянского производства», — говорится в сообщении.

Кроме того, военные подбили немецкий танк Leopard, американскую гаубицу и САУ «Гвоздика». На южном направлении войска за сутки отразили три контратаки ВСУ в районе поселков Спорное и Раздоловка в ДНР. Также подразделения нанесли поражение украинским войскам рядом с селами Клещеевка, Антоновка и Григоровка.

Италия примет шестой пакет помощи Украине с ЗРК Aspide
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Итальянская 105-миллиметровая горная гаубица OTO Melara Mod 56 находится на вооружении армий более 30 стран. Гаубица отличается небольшой массой и высокой транспортабельностью.

La Repubblica узнала о планах Италии передать Украине ЗРК SAMP
Политика
Фото:Kevin B. / Wikimedia Commons

После начала военной операции России на территории Украины Италия предоставила стране восемь пакетов помощи. Рим направил Киеву самоходные артиллерийские установки M109L, управляемые ракеты Aspide, зенитный ракетный комплекс SAMP/T.

В начале мая газета La Repubblica узнала о подготовке Италией девятого пакета помощи. В него, в частности, включат ЗРК SAMP/T, которую Рим одолжил у Словакии для Украины. О новом пакете помощи объявят до начала саммита «Большой семерки», который пройдет 13 июня.

Россия выступает против предоставления Западом военной поддержки Украине. В Кремле считают, что страны, которые предоставляют Украине военную помощь, вовлечены в конфликт.

Теги
Военная операция на Украине Италия Украина
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