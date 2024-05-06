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Военная операция на Украине ,  
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МИД Италии опроверг поставки Киеву ракет для обстрелов России

Глава МИД Италии Таяни: Италия не поставляет Киеву ракеты для обстрелов России
Сюжет
Военная операция на Украине
Антонио Таяни
Антонио Таяни (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Италия не снабжает Украину вооружением для обстрелов российских территорий, заявил журналистам итальянский вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни.

Так он прокомментировал заявление главы Минобороны Великобритании Гранта Шаппса о поставках западными странами ракет Storm Shadow Киеву.

«Я действительно считаю, что Storm Shadow — выдающееся оружие. <...> Великобритания, Франция и Италия готовят это оружие для использования, особенно в Крыму», — рассказал британский министр в конце апреля.

Таяни заявил, что Италия не находится «в состоянии войны с Россией». По его словам, страна поставляет вооружение Украине «не для наступления на Россию, а для того, чтобы остановить атаку российских вооруженных сил».

«Наша политическая цель всегда в том, чтобы эти вооружения действовали бы внутри украинской территории, мы не предлагаем оружие для того, чтобы обстреливать территорию России», — подчеркнул итальянский министр (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что Италия держит в тайне содержание поставок военной помощи, этой информацией обладает только парламент страны.

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Storm Shadow — совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace, французское название ракет — Scalp. Это управляемые ракеты класса «воздух — земля», предназначенные для поражения целей на большом расстоянии, до 250 км.

Лондон передал Storm Shadow Киеву год назад, в мае 2023 года. Власти Великобритании ранее отмечали, что передали ракеты с условием не наносить удары по целям в России. Российское Минобороны при этом не раз сообщало о применении Украиной Storm Shadow для нанесения ударов в Крыму.

Россия выступает против предоставления Западом военной поддержки Украине. В Кремле считают, что страны, идущие на такой шаг, вовлечены в конфликт.

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Теги
Италия Storm Shadow ракеты Украина военная помощь Великобритания Франция Антонио Таяни

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12+

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