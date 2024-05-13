Комитет парламента Грузии одобрил проект об иноагентах к третьему чтению

Здание парламента в Тбилиси (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Юридический комитет парламента Грузии в третьем чтении одобрил законопроект об иноагентах. Об этом сообщает Publika.

Рассмотрение законопроекта в комитете заняло одну минуту шесть секунд. Представители оппозиции в зале заседания не присутствовали, передает грузинский Первый канал. Теперь парламентарии должны будут обсудить документ на пленарном заседании. В случае принятия в третьем чтении законопроект отправят на подпись президенту Саломе Зурабишвили.

Глава государства уже заявила, что наложит вето и вернет документ в парламент, на это у нее есть 14 дней. Затем депутаты рассмотрят вето президента и снова проголосуют по законопроекту. Парламентское большинство — фракция «Грузинская мечта» — «Демократическая Грузия» — обладает достаточным количеством голосов, чтобы преодолеть вето, отмечает Publika.

Накануне вечером перед зданием парламента началась очередная акция протеста против законопроекта об иноагентах. К утру число задержанных достигло 20 человек, двое из них — граждане США, еще у одного гражданство России. Днем 13 мая студенты почти 30 вузов Грузии, в том числе Тбилисского государственного университета и Батумского государственного университета имени Шота Руставели, начали забастовку против законопроекта.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» обязывает НКО и СМИ, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящих интересы иностранной силы». Грузинская оппозиция сравнивает его с действующим в России законом об иноагентах. В Кремле исключили связь инициативы с Москвой.