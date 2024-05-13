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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР сообщили о трех погибших после удара ракетами ATACMS по Краснодону

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images
Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали промышленную зону Краснодона в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Он уточнил, что после взрывов возник пожар, погибли, по предварительным данным, три человека, еще четверо получили ранения.

Полковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники сообщил «РИА Новости», что для удара были использованы американские ракеты ATACMS. По его словам, район атаковали с северо-запада, под удар попали склады с лакокрасочными материалами и продуктами питания.

«По моей информации, ориентировочно использовалось не менее трех ракет ATACMS», — цитирует агентство Марочко.

На фоне новостей об атаке в министерстве транспорта ЛНР заявили о перекрытии дороги. Движение временно остановили на участке Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск федеральной трассы Р-260. Автовокзалы региона работают в штатном режиме.

В ЛНР потушили возникший после удара ATACMS по нефтебазе пожар
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10 мая Пасечник сообщил, что в Ровеньках в результате обстрела ВСУ загорелась нефтебаза и повреждены соседние дома. Глава региона предположил, что по городу ударили ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами.

Пожар на базе потушили к утру 11 мая. Четыре человека погибли, 11 пострадали — у них зафиксировали минно-взрывные травмы и отравление продуктами горения. Одного из тяжелых пациентов перевели в республиканскую клиническую больницу.

Теги
Военная операция на Украине ВСУ ЛНР ракета
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