Число погибших при атаке на нефтебазу в ЛНР выросло до четырех

Число погибших при атаке на нефтебазу в Ровеньках выросло до четырех

Фото: МЧС России

15 человек пострадали в результате удара вооруженны сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Ровеньках в ЛНР. Из них четыре человек погибли, заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«Четыре человека погибли», — рассказала Пащенко.

Одного пострадавшего перевели в республиканскую клиническую больницу, еще одного пациента готовят к переводу.

10 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Ровеньках в результате обстрела ВСУ загорелась нефтебаза и повреждены соседние дома. Тогда сообщили о трех погибших. У пострадавших зафиксировали минно-взрывные травмы и отравление продуктами горения. Одного из тяжелых пациентов подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пожар на базе потушили к утру 11 мая. Пасечник заявил, что объект, предположительно, атаковали ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами.