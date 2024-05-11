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Военная операция на Украине ,  
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Число погибших при атаке на нефтебазу в Ровеньках выросло до четырех

Число погибших при атаке на нефтебазу в ЛНР выросло до четырех
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

15 человек пострадали в результате удара вооруженны сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Ровеньках в ЛНР. Из них четыре человек погибли, заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«Четыре человека погибли», — рассказала Пащенко.

Одного пострадавшего перевели в республиканскую клиническую больницу, еще одного пациента готовят к переводу.

Пасечник сообщил, что нефтебазу в Ровеньках атаковали ракетами ATACMS
Политика

10 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Ровеньках в результате обстрела ВСУ загорелась нефтебаза и повреждены соседние дома. Тогда сообщили о трех погибших. У пострадавших зафиксировали минно-взрывные травмы и отравление продуктами горения. Одного из тяжелых пациентов подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пожар на базе потушили к утру 11 мая. Пасечник заявил, что объект, предположительно, атаковали ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами.

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Теги
ЛНР Военная операция на Украине обстрел
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