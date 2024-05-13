«Точка» выплатила ₽8 млрд клиентам со счетами в КИВИ Банке

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк «Точка» заявил о завершении выплаты почти 3 тыс. своих клиентов, чьи деньги оказались заморожены на счетах КИВИ Банка после отзыва у него лицензии. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении.

По данным компании, общая сумма выплат составила 8 млрд руб. Деньги перечислили тем, чьи суммы в КИВИ Банке не покрывались вообще или покрывались частично выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

21 февраля ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка, который входит в группу Qiwi, в том числе из-за проведения операций по переводу средств «в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор». Затем стали недоступны операции с помощью Qiwi-кошельков, перестали работать система трансграничных денежных переводов Contact и терминалы для оплаты услуг сотовой связи, ЖКУ и т.п.

Отзыв лицензии коснулся и части клиентов банка «Точка», которые обслуживались в КИВИ Банке, в том числе для осуществления ВЭД, рассказывал РБК представитель кредитной организации.

В АО «Точка» напомнили, что решение о таких выплатах «не имело прецедента в банковской сфере». Механизм перечислений заработал с 5 марта. «Сегодня можно констатировать, что слово мы сдержали и все обещанные выплаты в размере 8 млрд руб. совершили», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора «Точки» Андрея Завадских.