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Отзыв лицензии у QIWI банка ,  
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«Точка» выплатила ₽8 млрд клиентам со счетами в КИВИ Банке

Сюжет
Отзыв лицензии у QIWI банка
QIWI QIWI ₽203 +4,86% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк «Точка» заявил о завершении выплаты почти 3 тыс. своих клиентов, чьи деньги оказались заморожены на счетах КИВИ Банка после отзыва у него лицензии. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении.

По данным компании, общая сумма выплат составила 8 млрд руб. Деньги перечислили тем, чьи суммы в КИВИ Банке не покрывались вообще или покрывались частично выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

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Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

21 февраля ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка, который входит в группу Qiwi, в том числе из-за проведения операций по переводу средств «в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор». Затем стали недоступны операции с помощью Qiwi-кошельков, перестали работать система трансграничных денежных переводов Contact и терминалы для оплаты услуг сотовой связи, ЖКУ и т.п.

Отзыв лицензии коснулся и части клиентов банка «Точка», которые обслуживались в КИВИ Банке, в том числе для осуществления ВЭД, рассказывал РБК представитель кредитной организации.

«Точка» выплатит части клиентов заблокированные в QIWI Банке суммы
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

В АО «Точка» напомнили, что решение о таких выплатах «не имело прецедента в банковской сфере». Механизм перечислений заработал с 5 марта. «Сегодня можно констатировать, что слово мы сдержали и все обещанные выплаты в размере 8 млрд руб. совершили», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора «Точки» Андрея Завадских.

С 2017 года «Точка» работает по мультибанковской модели, когда клиенты на базе этого банка проводили операции через КИВИ Банк и банк «Открытие». В начале 2023 года «Точка» получила собственную банковскую лицензию, но часть клиентов продолжила обслуживаться в КИВИ Банке.

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Компании
"Точка" Киви Банк выплаты
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