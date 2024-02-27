«Точка» выплатит части клиентам заблокированные в QIWI Банке суммы

Решение коснется тех предпринимателей, чьи потери не покрываются выплатами от АСВ. Общий размер платежей может составить 8 млрд руб. Первые выплаты планируются 5 марта

Банк «Точка» выплатит клиентам суммы, заблокированные на счетах в QIWI Банке после отзыва лицензии, говорится в поступившем в РБК сообщении.

«Это будет реализовано за счет того, что Точка выкупит у своих клиентов права требования к QIWI и возьмет на себя все риски последующего взыскания этих сумм. Выплаты будут поступать на счета, открытые на лицензии Банка Точка. Если остаток на счете был в иностранной валюте, то выплата будет в рублях по курсу ЦБ РФ, актуального на 21.02.2024», — сказали там.

Решение коснется тех предпринимателей, чьи потери не покрываются выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Общий размер платежей может составить 8 млрд руб. Первые выплаты планируются 5 марта.

В «Точке» уточнили, что всего в QIWI Банке были открыты счета у порядка 20 тыс. клиентов — это 3% от общего числа ее клиентов.

Как следует из оборотной ведомости QIWI Банка, на 1 января остатки средств на счетах частных компаний составляли 17,9 млрд руб., на депозитах корпоративные клиенты деньги не держали.

21 февраля ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка, который входит в группу QIWI. Регулятор объяснил решение нарушением законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, проведением операций по переводу средств «в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор». После этого стали недоступны операции с помощью QIWI-кошельков, перестали работать система трансграничных денежных переводов Contact и платежные терминалы QIWI, которые используются для оплаты услуг сотовой связи, ЖКУ и т.п.

Отзыв лицензии коснулся и части клиентов банка «Точка», которые обслуживались в QIWI Банке, в том числе для осуществления ВЭД, рассказывал РБК представитель кредитной организации.

QIWI предоставляла банкам сервис по оплате различных услуг, с помощью которого кредитные организации могли предоставлять своим клиентам платежи за сотовую связь, онлайн-игры, услуги зарубежных провайдеров или переводить деньги за рубеж, всего более тысячи услуг, говорится на сайте QIWI. Платеж поступал через онлайн-банк, банкомат, терминал или кассу банка-партнера, затем шел в QIWI Банк, а тот, в свою очередь, рассчитывался за сотовую связь, ЖКХ, игры, интернет, телевидение и т.д.

В январе QIWI Global сообщила, что в рамках реструктуризации бизнеса продаст российские активы АО «КИВИ» (это не только банк, но еще «QIWI Кошелек», система денежных переводов Contact и др.) гонконгской Fusion Factor Fintech Limited (принадлежит главному исполнительному директору КИВИ Андрею Протопопову) за 23,75 млрд руб. Платеж разделили на несколько частей, которые должны были быть погашены в четырехлетний срок. Однако теперь QIWI допустила, что после отзыва лицензии у ее бывшего актива она не получит вовремя платежи за него от покупателя, это может повлиять на опцион обратного выкупа.