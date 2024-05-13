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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде изучат возможность снести дом с рухнувшей от взрыва секцией

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: news.ru / Global Look Press
Фото: news.ru / Global Look Press

Жилой дом в Белгороде, частично обрушившийся в воскресенье, 12 мая, после попадания фрагмента ракеты «Точка-У», могут снести, об этом на заседании правительства Белгородской области сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Трансляция заседания велась на странице правительства области во «ВКонтакте».

Губернатор подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу следует принимать после экспертизы. «Но исходя из того, что видно невооруженным глазом, если потребуется частичное сохранение, то нужен будет капремонт, если сносим, то демонтируем [все здание] и на его месте строим новый [дом]», — сказал Гладков.

Накануне из-под завалов десятиэтажного обрушившегося после взрыва подъезда достали тела 15 погибших, среди них тела двух детей. Пострадали 20 человек, в их числе также есть дети — полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток.

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Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Как в свою очередь рассказал на заседании заммэра Белгорода Василий Голиков, в разрушенном доме 55А на улице Щорса прописаны 1073 человека, из них 144 ребенка, 171 пенсионер, из них 52 инвалида. В третьем подъезде, который получил самые сильные повреждения, в 40 квартирах проживают 107 человек, за каждой семьей власти закрепили сотрудников администрации.

По согласованию с областными властями жильцы дома получат выплаты по 10 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. руб. Самые крупные суммы передадут жильцам третьего подъезда на основании заключений совместной комиссии сотрудников администрации, МЧС и Следственного комитета, добавил Гладков.

Кроме того, министерство ЖКХ не будет начислять коммунальные платежи жильцам разрушенного дома.

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Фото:news.ru / Global Look Press

Губернатор добавил, что шесть пострадавших при обрушении уже вывезли в Москву, 11 человек находятся в больницах города, и всем жильцам дома потребуется психологическая помощь.

По данным министра строительства Белгородской области Оксаны Козлитиной, угроза обрушения дома по улице Щорса сохраняется «в части одной блок-секции». В связи с этим доступ во всех подъезды строения будет только по паспортам.

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Фото:v_v_demidov / Telegram

В настоящий момент основная часть завалов дома в Белгороде разобрана, сообщило МЧС России.

К спасательным работам привлекали тяжелую технику. Поисково-спасательные работы завершили к утру 13 мая, были спасены 17 человек.

Теги
Белгород разбор завалов снос
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