В Ереване задержали более 100 участников акций протеста

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134 человека задержали на акциях протеста в Ереване, сообщает портал Tert.am со ссылкой на данные полиции.

Граждан задержали по ст. 182 КоАП Армении — неисполнение требований закона. По данным Yerevan.Today, к ним допустили юристов и оппозиционных депутатов.

Демонстрации возобновились в столице Армении утром 13 мая. Участники акций перекрывают улицы в разных частях Еревана.

Поводом для митингов стало решение о делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, которое страны приняли в конце апреля. Процедура должна была начаться в селах в Тавушском регионе. Согласно договоренностям, Ереван должен отдать Баку четыре населенных пункта.

20 апреля жители Тавушского региона начали блокировать дороги — в этот день в селах Воскепар и Киранц должна была пройти подготовка к делимитации и разминированию территорий. По словам участников митинга, премьер Армении Никол Пашинян обещал, что Ереван не будет передавать Баку села в рамках процесса определения границ. По данным следователей Армении, к демонстрациям присоединились военнослужащие.

9 мая многотысячный митинг против делимитации прошел в Ереване. Манифестанты потребовали отставки Пашиняна. Лидер протеста — руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян и глава движения «Тавуш во имя Родины» — заявил, что будет добиваться ухода премьера путем импичмента в парламенте. На фоне митингов 11 мая в Казахстане состоялись переговоры глав МИД Азербайджана и Армении — стороны обсудили заключение мирного договора.