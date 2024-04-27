Следователи в Армении завели дело об участии военных в протестах

Фото: Следственный комитет Республики Армения

Следователи в Армении завели уголовное дело на основе видео, где снято, как несколько человек в военной форме присоединились к акции протеста в поселке Киранц, сообщила пресс-служба Следственного комитета Армении.

По версии следствия, вечером 26 апреля «группа военнослужащих N-й воинской части Минобороны Республики Армения» присоединилась к протестующим на трассе Киранц — Воскепар в Тавушской области. «Они заявили, что на месте сложили оружие, а значит, отказываются от выполнения отдельных обязанностей военной службы, и с этого момента, фактически прекратив свою службу, присоединились к протестующим», — уточнили в пресс-службе.

Армянские СМИ показали видео, где люди в военной форме стоят рядом с протестующими, не пытаясь призывать их к порядку. В связи с этим в Минобороны Армении заявили, что примут меры, чтобы установить личности людей в военной форме, запечатленных на видео.

Накануне News.am со ссылкой на движение «Тавуш за Родину» сообщал, что около 20 военных-контрактников из села Тавуш присоединились к жителям приграничных населенных пунктов Армении, протестующих из-за делимитации границы с Азербайджаном.

В Киранце произошли столкновения между жителями, перекрывшими дорогу в знак протеста, и полицией. В результате в больницу попали пять граждан: четверо женщин, один мужчина и два сотрудника полиции, по этому факту также возбуждено уголовное дело.

19 апреля Армения и Азербайджан предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел, непосредственно между населенными пунктами Баганис (Республика Армения) — Баганис Айрым (Азербайджанская Республика), Воскепар (РА) — Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) — Хейримли (АР) и Беркабер (РА) — Кызыл Гаджилы (АР).

Фото: сервис «Google.Maps»

Стороны должны до 15 мая подписать протокол, в котором будут описаны линии границы «с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности». При этом границы будут считать делимитированными до полного завершения процесса.