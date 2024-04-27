Следователи в Армении завели дело об участии военных в протестах
Следователи в Армении завели уголовное дело на основе видео, где снято, как несколько человек в военной форме присоединились к акции протеста в поселке Киранц, сообщила пресс-служба Следственного комитета Армении.
По версии следствия, вечером 26 апреля «группа военнослужащих N-й воинской части Минобороны Республики Армения» присоединилась к протестующим на трассе Киранц — Воскепар в Тавушской области. «Они заявили, что на месте сложили оружие, а значит, отказываются от выполнения отдельных обязанностей военной службы, и с этого момента, фактически прекратив свою службу, присоединились к протестующим», — уточнили в пресс-службе.
Армянские СМИ показали видео, где люди в военной форме стоят рядом с протестующими, не пытаясь призывать их к порядку. В связи с этим в Минобороны Армении заявили, что примут меры, чтобы установить личности людей в военной форме, запечатленных на видео.
Накануне News.am со ссылкой на движение «Тавуш за Родину» сообщал, что около 20 военных-контрактников из села Тавуш присоединились к жителям приграничных населенных пунктов Армении, протестующих из-за делимитации границы с Азербайджаном.
В Киранце произошли столкновения между жителями, перекрывшими дорогу в знак протеста, и полицией. В результате в больницу попали пять граждан: четверо женщин, один мужчина и два сотрудника полиции, по этому факту также возбуждено уголовное дело.
19 апреля Армения и Азербайджан предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел, непосредственно между населенными пунктами Баганис (Республика Армения) — Баганис Айрым (Азербайджанская Республика), Воскепар (РА) — Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) — Хейримли (АР) и Беркабер (РА) — Кызыл Гаджилы (АР).
Стороны должны до 15 мая подписать протокол, в котором будут описаны линии границы «с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности». При этом границы будут считать делимитированными до полного завершения процесса.
Процесс делимитации будет основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года. Это документ, подписанный после распада СССР Арменией и Азербайджаном. Он закреплял территориальную целостность бывших советских республик в границах 1991 года.
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