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Военная операция на Украине ,  
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Движение на Крымском мосту возобновили

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение транспорта на Крымском мосту возобновили, сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией о ситуации на мосту.

Первый раз 13 мая проезд для автотранспорта на переправе перекрыли около 5:00 мск. Менее чем через два часа движение открыли, однако в 7:12 мск снова ввели ограничения.

На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за атак на регион со стороны вооруженных сил Украины и воздушных тревог. Последний раз работу переправы ограничили 4 мая.

2 мая движение на мосту остановили после попытки украинского дрона атаковать регион. Беспилотник сбили средства ПВО.

Движение на Крымском мосту возобновили
Движение на Крымском мосту возобновили

Теги
Крым Крымский мост автотранспорт
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