На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Движение автотранспорта временно перекрыли по Крымскому мосту, сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту.

Находящихся на мосту водителей и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Одновременно с приостановкой на Крымском мосту в Севастополе временно перестал ходить морской пассажирский транспорт. На данный момент власти города организовывают работу компенсационного маршрута. Спустя чуть более полутора часов движение на Крымском мосту и морского транспорта было возобновлено.

Движение по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог. В частности, 2 мая средства ПВО сбили беспилотник над территорией полуострова, в это время на мосту перекрывали движение. Ночью 4 мая движение по мосту также перекрыли.