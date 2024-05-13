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Общество ,  
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На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

По Крымскому мосту временно перекрыли движение автомобилей

Движение автотранспорта временно перекрыли по Крымскому мосту, сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту.

Находящихся на мосту водителей и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Одновременно с приостановкой на Крымском мосту в Севастополе временно перестал ходить морской пассажирский транспорт. На данный момент власти города организовывают работу компенсационного маршрута. Спустя чуть более полутора часов движение на Крымском мосту и морского транспорта было возобновлено.

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Фото:Минобороны России

Движение по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог. В частности, 2 мая средства ПВО сбили беспилотник над территорией полуострова, в это время на мосту перекрывали движение. Ночью 4 мая движение по мосту также перекрыли.

Теги
Крымский мост автотранспорт Крым Севастополь
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