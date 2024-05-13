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Новое правительство 2024 ,  
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КПРФ не поддержит кандидатуры Решетникова и Силуанова в министры

Зюганов: КПРФ не поддержит кандидатуры Решетникова и Силуанова
Сюжет
Новое правительство 2024
КПРФ будет голосовать «категорически против» кандидатур Решетникова и Силуанова, сказал Зюганов. Из вице-премьеров фракция намерена поддержать только Мантурова, Чернышенко и Патрушева, а по оставшимся — воздержаться от голосования
Максим Решетников и Антон Силуанов (справа)
Максим Решетников и Антон Силуанов (справа) (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Фракция КПРФ в Госдуме намерена проголосовать против кандидатур Антона Силуанова и Максима Решетникова на должности министра финансов и главы Минэкономразвития. Об этом заявил лидер объединения Геннадий Зюганов на заседании фракции, передает ТАСС.

«Силуанов и Решетников: будем голосовать категорически против», — сказал он.

Из кандидатов в вице-премьеры фракция поддержит только Дениса Мантурова, Дмитрия Чернышенко и Дмитрия Патрушева, по остальным планирует воздержаться, добавил Зюганов.

У фракции КПРФ в Госдуме 57 мандатов (всего в палате заседает 450 парламентариев).

Президент России Владимир Путин 10 мая переназначил Михаила Мишустина премьер-министром, после этого тот получил право сформировать правительство. Большая часть министров может сохранить должности, в том числе Решетников и Силуанов.

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Экономика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Накануне председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что комитет поддержал назначение Силуанова в новый состав правительства.

Обсуждение он назвал непростым, но отметил, что «это был очень откровенный разговор по самым сложным, острым вопросам бюджетной, налоговой, экономической политики».

С Силуановым, по словам Макарова, обсуждалась реализация задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию. Также на встрече с ним речь шла о «донастройке» налоговой системы.

В комитет по бюджету и налогам Госдумы входят четыре представителя фракции КПРФ (всего в нем состоит 31 депутат).

Кандидатуру Решетникова рассматривал комитет Госдумы по экономической политике. Он одобрил ее, сообщил накануне глава комитета Максим Топилин. Заседание, по его словам, длилось более двух часов, поскольку «вопросов было много».

Решетников, в частности, пообещал, что ведомство сосредоточится на выполнении национальных целей своего профиля, поставленных президентом до 2036 года.

«В первую очередь это развитие устойчивой и динамичной экономики. Чтобы войти в четверку крупнейших экономик мира, нам потребуется сформировать новую модель экономического роста», — сказал кандидат в министры.

В комитет Госдумы по экономической политике входят 12 депутатов, в том числе один — от фракции КПРФ.

Решения комитетов должны быть утверждены на пленарных заседаниях Госдумы. Встреча по утверждению кандидатур вице-премьеров пройдет в нижней палате 13 мая, а министров — 14 мая. Поддержать кандидатуры Решетникова, Силуанова, и других министров и вице-премьеров также отказалась «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» одобрят предложенное правительство полностью.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Антон Силуанов Максим Решетников Геннадий Зюганов КПРФ
Геннадий Зюганов фото

Геннадий Зюганов

политик, лидер КПРФ
26 июня 1944 года
Антон Силуанов фото

Антон Силуанов

и.о. министра финансов России
12 апреля 1963 года
Максим Решетников фото

Максим Решетников

и.о. министра экономического развития России
11 июля 1979 года
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