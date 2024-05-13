Бессараб: пенсии неработающих пенсионеров будут индексировать дважды с 2025 года

Пенсию неработающих пенсионеров будут дважды индексировать с 2025 года

Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексировать дважды с 2025 года, сообщила «РИА Новости» член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

«С 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля», — пояснила Бессараб. Социальные пенсии по-прежнему будут индексироваться с 1 апреля, добавила политик.

По словам Бессараб, всего в России 43 млн получателей всех видов пенсий.

В апреле вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что до 63% пенсионеров возвращаются на рынок труда после оформления пенсии. По ее словам, для более эффективного использования потенциала этой группы правительству важна система обучения на протяжении «всей трудовой жизни старшего возраста».

За 2023 год число пенсионеров на учете в Социальном фонде России (СФР) снизилось на 699,9 тыс. человек, или на 1,7%, до 41,075 млн человек. Темпы сокращения численности пенсионеров ускорились в три раза по сравнению с 2022 годом. Но показатель не превысил антирекорда 2021 года — 970 тыс. человек. Согласно графику пенсионной реформы, в 2023 году никто из граждан не получил право выхода на пенсию по возрасту (не касалось тех, кто имел право выйти на пенсию досрочно — например, многодетных матерей).

Вице-премьер отметила, что доля участия в рабочей силе возрастов от 40 до 54 лет достигла максимума — по итогам 2023 года она составила 93%.