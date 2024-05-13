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Военная операция на Украине ,  
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В Липецкой области объявили угрозу атаки дронов

Артамонов: в Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности, а в Становлянском округе региона — угрозу атаки беспилотника, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Он призвал следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС Липецкой области, а при обнаружении упавшего беспилотника или его фрагментов — не подходить к ним и сообщить о находке экстренным службам.

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Фото:Минобороны России

В марте в Липецкой области ввели двухуровневую систему оповещения при угрозе атаки беспилотников. В ней будет две степени опасности — желтая и красная, сейчас действует желтая. Он означает, что вблизи границы Липецкой области заметили дроны. Красный уровень означает, что обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры области.

В 2024 году участились атаки на населенные пункты России, не имеющие границ с Украиной. Основными их целями являются объекты инфраструктуры, в том числе нефтеперерабатывающие заводы.

Утром 12 мая беспилотники пытались нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка, но угрозу нейтрализовали, жертв не было. Системы обнаружения и подавления, как уточнил Артамонов, находились в состоянии готовности.

В Липецкой области объявили угрозу атаки дронов
В Липецкой области объявили угрозу атаки дронов

Теги
Липецкая область беспилотники Украина
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