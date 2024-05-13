В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Режим ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе спустя почти два часа после запуска, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Ракетная опасность действовала почти два часа, с 1:14 до 3:11 мск.

Во время действия ракетной опасности в городе прозвучали два взрыва. По данным телеграм-канала Shot, всего прогремело семь взрывов, предварительно, из-за работы систем ПВО.

Ракетную опасность также объявили в Шебекино и Шебекинском городском округе, она продолжает действовать.

За прошедшие сутки в регионе десять раз объявили ракетную опасность. 12 мая в Белгороде отразили две атаки. Утром силы ПВО сбили шесть снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire и столько же ракет «Точка-У», фрагмент одной из них попал в жилой десятиэтажный дом. В результате произошло полное обрушение подъезда, по последним данным, погибли 15 человек, 20 пострадали.

Вечером Минобороны сообщило об отражении второй атаки, средства ПВО уничтожили 12 снарядов РСЗО Vampire и два РСЗО «Ольха». Погибли три человека: 17-летняя девушка, женщина и мужчина, еще пять человек пострадали.