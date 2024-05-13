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Военная операция на Украине ,  
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Число погибших при обрушении многоэтажки в Белгороде выросло до 15

Под завалами в Белгороде нашли пятнадцатого погибшего при обрушении многоэтажки
Сюжет
Военная операция на Украине
Под завалами обрушившегося после попадания фрагмента ракеты «Точка-У» подъезда нашли еще одного погибшего, их число выросло до 15

Число погибших в результате обрушения подъезда десятиэтажного дома в Белгороде после попадания фрагмента ракеты «Точка-У» увеличилось до 15, из-под завалов извлекли тело еще одного человека, сообщает МЧС.

Ранее ведомство передавало, что среди погибших — двое детей. Пострадали 20 человек, в том числе дети — полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток. Работы по разбору завалов продолжаются, к ним привлекли тяжелую технику.

Около 1:00 в Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность, после этого поступала информация о взрывах. Ракетную опасность отменили в 3:11, спустя почти полчаса ее объявили вновь, а через 15 минут снова отменили.

Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Ракета была сбита около 11:40 мск, сообщало Минобороны. Всего было уничтожено шесть «Точек-У» и столько же снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire. Вечером, около 20:00, город подвергся еще одной атаке, в результате погибли три человека, пять пострадали. Было сбито 14 снарядов, выпущенных из тех же РСЗО.

Обрушившийся подъезд находился в десятиэтажном доме на улице Щорса на юге Белгорода, в районе Харьковская гора. Вторая атака также пришлась на этот район, из-за повреждения линий электропередач на пяти улицах были проблемы с электроснабжением. Губернатор области Вячеслав Гладков предупредил, что 13 мая торговые центры и рынки в этом районе будут закрыты, а детей из дежурных детских садов переведут в безопасные учреждения.

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Белгород МЧС погибшие
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