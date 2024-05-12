В пострадавшем от обстрела районе Белгорода приостановят работу ТЦ

Рынки и торговые центры не будут работать в понедельник, 13 мая, в обстрелянном Украиной районе Белгорода Харьковская гора, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира в своих соцсетях. Его слова приводит «Интерфакс».

«Завтра на Харьковской горе все крупные ТЦ и рынки работать не будут, а магазины и аптеки работать должны», — отметил Гладков. Он добавил, что детей из дежурных детских садов в районе переведут в безопасные учреждения.

Днем 12 мая фрагмент одной из сбитых украинских ракет «Точка-У» попал в десятиэтажный дом на улице Щорса на юге Белгорода. В результате подъезд с десятого по первый этаж обрушился, повреждения получили 40 квартир. Из-под завалов достали тела 13 погибших.

Гладков пообещал выложить список имен погибших после завершения спасательных работ, но уточнил, что пострадали 20 человек, включая двоих детей. Он подтвердил, что погибли семь человек — четверо женщин и трое мужчин.

Вторая атака на Белгород была отражена с 19:50 до 20:40 мск. Были уничтожены 12 снарядов РСЗО Vampire и два РСЗО «Ольха». Последствия удара затронули тот же район Харьковская гора — там частично пропало электричество. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса — террористический акт.