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Военная операция на Украине ,  
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Эвакуированных белгородцев после обстрела оставят в Ярославской области

Губернатор Евраев: пребывание жителей Белгородской области будет продлено
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: evraevmikhail / Telegram
Фото: evraevmikhail / Telegram

Пребывание жителей Белгородской области в Ярославской на фоне обрушения подъезда многоквартирного дома в Белгороде в результате обстрела будет продлено. Об этом заявил губернатор региона Михаил Евраев.

«Наш регион ранее принял у себя белгородцев. Сейчас они находятся в санатории. Многие собирались домой, но после теракта ситуация изменилась», — сообщил он. Евраев написал, что жители разрушенного дома эвакуированы в пункты временного размещения.

Днем фрагмент одной из сбитых украинских ракет «Точка-У» попал в десятиэтажный дом на улице Щорса на юге Белгорода. В результате подъезд с десятого по первый этаж обрушился, пострадали 40 квартир. 

Часть дома в Белгороде обрушилась после ракетной атаки. Фоторепортаж
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Позже, после начала разбора завалов, кровля дома частично обрушилась на спасателей. МЧС сообщало, что в результате три спасателя получили травмы разной тяжести. Следственный комитет в связи с ракетной атакой возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (террористический акт).

Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное
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Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Из-под завалов подъезда достали тела девяти погибших, передавали «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал, что список погибших будет опубликован «только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме». Ранее глава региона говорил, что в результате обстрела Белгорода пострадали 20 человек, включая двоих детей.

Разбор завалов на месте обрушения подъезда продолжается, его прерывали на время объявления ракетной опасности. Сигнал запускали по меньшей мере девять раз за 12 мая, последний действует с 19:56 мск.

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Теги
Белгородская область Ярославская область Михаил Евраев
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