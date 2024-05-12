 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Астрахани еще три человека погибли из-за отравления наркотиками

СК: В Астрахани еще три человека погибли из-за отравления наркотиками
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Астрахани возбуждено еще одно уголовное дело из-за гибели трех местных жителей в результате отравления неизвестным веществом, сообщила пресс-служба СК по региону. Ранее в ведомстве сообщили о пяти погибших по той же причине.

«По версии следствия, в период с 9 по 11 мая 2024 года на территории Ленинского района города Астрахани по месту жительства и около дома скончалось трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет, употребивших наркотические вещества», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

В Астрахани нашли тела пяти человек, погибших из-за неизвестного вещества
Общество
Фото:СК РФ

9 мая в Астрахани правоохранительные органы нашли тела пяти человек — мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Предварительной причиной их смерти также назвали отравление неизвестным веществом.

Кроме того, в больницы с диагнозом «отравление неизвестным веществом» тогда поступили 14 жителей Астрахани и районов области, 11 из них оказались в тяжелом состоянии в реанимации. У одного из пострадавших обнаружили метадон. Предполагаемого продавца наркотика задержали.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Астраханская область Астрахань отравление Следственный комитет наркотики
Материалы по теме
В Астрахани нашли тела пяти человек, погибших из-за неизвестного вещества
Общество
ФСБ заявила о готовившемся в Запорожье теракте с отравляющим веществом BZ
Политика
В Москве ребенок в каршеринге укололся о шприц с неизвестным веществом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
В Белгороде в девятый раз за сутки объявили ракетную опасность Политика, 20:34
Блинкен сообщил о стремлении США ускорить военные поставки Украине Политика, 20:21
Зеленский признал продвижение российских войск на харьковском направлении Политика, 20:18
Сборная Латвии выиграла второй матч на чемпионате мира по хоккею Спорт, 20:09
Мантуров объявил о переводе экономики на новый технологический уклад Экономика, 20:08
В Астрахани еще три человека погибли из-за отравления наркотиками Общество, 19:59
Число жертв обстрела Белгорода выросло до девяти Политика, 19:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Дубль лучшего новичка НХЛ помог сборной Канады выиграть второй матч на ЧМ Спорт, 19:46
Омский чиновник назвал «клоунами» пострадавших от прорыва дамбы жителей Политика, 19:43
МЧС сообщило о шестом погибшем в результате обрушения дома в Белгороде Общество, 19:18
Первый замгубернатора стал исполняющим обязанности главы Курской области Политика, 19:14
Росавиация расследует инцидент с полетом самолета над трассой под Москвой Общество, 18:57
В США умер первый пациент, которому пересадили почку свиньи Общество, 18:53
Мэрия Белгорода опровергла информацию об эвакуации жителей Политика, 18:42