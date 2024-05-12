СК: В Астрахани еще три человека погибли из-за отравления наркотиками

В Астрахани еще три человека погибли из-за отравления наркотиками

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Астрахани возбуждено еще одно уголовное дело из-за гибели трех местных жителей в результате отравления неизвестным веществом, сообщила пресс-служба СК по региону. Ранее в ведомстве сообщили о пяти погибших по той же причине.

«По версии следствия, в период с 9 по 11 мая 2024 года на территории Ленинского района города Астрахани по месту жительства и около дома скончалось трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет, употребивших наркотические вещества», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

9 мая в Астрахани правоохранительные органы нашли тела пяти человек — мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Предварительной причиной их смерти также назвали отравление неизвестным веществом.

Кроме того, в больницы с диагнозом «отравление неизвестным веществом» тогда поступили 14 жителей Астрахани и районов области, 11 из них оказались в тяжелом состоянии в реанимации. У одного из пострадавших обнаружили метадон. Предполагаемого продавца наркотика задержали.